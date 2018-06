Forcadell demana recordar "la injustícia de la presó" malgrat que s'acostin els presos

L’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha avisat que, malgrat que es produeixi en algun moment l’acostament dels presos a Catalunya, es recordi "la injustícia de la presó". "Cal no oblidar la injustícia del nostre empresonament, estiguem a 600 km o a 10 km de casa nostra", ha subratllat en la seva primera entrevista d'ençà que és a la presó d’Alcalá-Meco, un dels tres únics centres penitenciaris per a dones de l’estat espanyol, on porta 95 dies empresonada juntament amb l’exconsellera Dolors Bassa. En aquest sentit, Forcadell ha explicat a 'Nació Digital' que el trasllat a presons catalanes seria "positiu especialment" per a les seves famílies, però ha demanat que això no eclipsi la demanda del seu alliberament. La també expresidenta de l’ANC ha evitat valorar quina influència pot tenir en la política penitenciària i en la situació dels presos polítics el canvi de govern a Madrid, amb Pedro Sánchez al capdavant: "No puc valorar les intencions de l’actual president del govern espanyol, en podré valorar els fets".

Forcadell està en situació de presó preventiva des del 23 de març acusada de rebel·lió per haver permès els debats al Parlament en relació al Procés, però continua ferma en la defensa de la seva actuació al capdavant de la cambra catalana: "Vaig respectar el reglament del Parlament", ha assegurat. L’expresidenta del Parlament subratlla que "s’hi ha de poder parlar de tot, no hi cap la censura". En aquesta línia, sobre si tots els passos fets per l’independentisme –com els del 6 i 7 de setembre a la cambra catalana– han servit d’alguna cosa, diu que només es podrà saber d’aquí "uns anys" perquè ara "no tenim prou perspectiva històrica".

La justícia a Europa

Les diferències entre la seva situació, juntament amb la de Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i la dels polítics exiliats "demostren que és un procés polític" a l'estat espanyol. Forcadell considera que és "una bona notícia que els exiliats hagin trobat justícia a Europa".

Carme Forcadell, a més, denuncia un greuge afegit, ja que creu que ella i Dolors Bassa estan "més invisibilitzades" que els homes presos. "Som dones i preses", ha destacat, i ha volgut agrair les mobilitzacions organitzades especialment per evitar l'eclipsament del seu empresonament pel protagonisme dels exconsellers i els Jordis. En un pla més personal, l’expresidenta del Parlament explica que la situació d’internament a Alcalá-Mecó "se suporta perquè l’ésser humà té una immensa capacitat d’adaptació a les adversitats" i destaca l’acompanyament que li fan les cartes que rep.

Cs "viu de la confrontació"

Pel que fa a l’actitud de Ciutadans, especialment amb la polèmica pels llaços grocs, Forcadell assegura que aquesta formació "viu de la confrontació i, quan no hi és, la fabriquen". "Qui vulgui portar el llaç groc ho ha de poder fer sense ser criminalitzat i qui no vulgui que no ho faci", conclou. Per contra, ha valorat la posició dels comuns, ja que Ada Colau, Gerardo Pisarello o Jaume Asens han estat dels líders que han visitat el centre penitenciari de dones madrileny. Per a Forcadell, els comuns "estan compromesos amb la justícia i la democràcia".