Forcadell demana un informe als lletrats sobre la sessió constitutiva però no sobre la investidura a distància

Carme Forcadell ha accedit parcialment a la petició del PSC de consultar els lletrats del Parlament sobre els primers plens de la investidura. La presidenta de la cambra ha encarregat al secretari general que faci un informe sobre els dubtes al voltant del quòrum per a la sessió constitutiva, però ha rebutjat sol·licitar el criteri jurídic sobre una eventual investidura a distància del president de la Generalitat. Segons ha argumentat, aquesta petició l'hauria de fer, si així ho decideix, la pròxima mesa del Parlament.

"Respecte a la petició d'informe del grup socialista, la presidenta ha encarregat l'informe al secretari general sobre les qüestions referides a la sessió constitutiva. D'acord amb el secretari general, les qüestions relatives a la investidura s'hauran de tractar amb la nova mesa constituïda", apunten fonts parlamentàries. L'escrit registrat aquest divendres pel PSC -que també preveu formalitzar Cs- pretenia evidenciar que els lletrats no avalen la investidura a distància. I és que fonts jurídiques del Parlament -que fa dies que estudien la qüestió- reiteraven dijous que investir Puigdemont per via telemàtica o per delegació seria forçar una interpretació massa àmplia del reglament.

Les fonts consultades també confirmen que no cal un quòrum mínim per constituir el Parlament. Després que JxCat plantegés la possibilitat de bloquejar la sessió constitutiva en cas que els diputats empresonats no poguessin assistir al ple -opció que finalment s’ha descartat-, els socialistes van recordar que “si hi ha algun grup que decideix no assistir-hi, amb els diputats presents a la sessió es podria fer igualment la mesa d’edat” i constituir la del Parlament.