El PSC i Cs demanaran un informe als lletrats del Parlament perquè es posicionin sobre una investidura a distància

El PSC ha anunciat aquest dijous que demanarà un informe jurídic als lletrats del Parlament perquè es posicionin sobre una possible investidura a distància de Carles Puigdemont, ja sigui telemàtica o per delegació. L'informe, que el partit pretén demanar abans de la sessió constitutiva (17 de gener), s'hauria de sol·licitar al secretari general del Parlament; a l'encara presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o forçant un acord de la mesa de la diputació permanent. L'última paraula, a més, recauria sobre Forcadell.

Eva Granados, que tornarà a ser la portaveu dels socialistes a la cambra en aquesta legislatura, ha avançat en roda de premsa que el seu partit ja ha parlat amb juristes del Parlament i professors universitaris que han rebutjat "de manera unànime" que un president pugui ser investit sense ser a l'hemicicle. "No hi ha ningú que ho pugui sostenir en un criteri jurídic", ha dit.

En el mateix informe, Granados ha explicat que volen demanar si és necessari un quòrum mínim per constituir el Parlament. Després que l'independentisme plantegés la possibilitat de bloquejar la sessió constitutiva en cas que els diputats empresonats no tinguessin permís per assistir al ple, Granados ha recordat que la sessió constitutiva "és específica" i que, "si hi ha algun grup que decideix no assistir-hi, amb els diputats i diputades presents a la sessió es podria fer igualment la mesa d'edat i tirar endavant la constitució de la mesa del Parlament".

També Cs ha obert la porta a demanar l'opinió dels lletrats. La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha dit que, si cal, demanaran tots els informes que siguin necessaris perquè quedi constància del criteri jurídic contrari a una investidura a distància. També en roda de premsa, ha volgut insistir que "des del punt de vista polític i des del sentit comú, no té cap mena de sentit intentar ser president de la Generalitat des de Brussel·les, fugit de la justícia i amb diverses causes judicials obertes".

Ciutadans no preveu cedir un escó al PP perquè tingui grup

Preguntada per si el seu partit cedirà un diputat perquè el PP pugui tenir grup propi a la cambra, Inés Arrimadas ha assegurat que "facilitaran" que tinguin els mateixos drets que tots els diputats amb iniciatives parlamentàries. Tanmateix, fonts de la formació taronja afirmen que els populars no els hi han demanat i que, en tot cas, donaran suport al fet que tinguin un subgrup parlamentari al grup mixt -una decisió que ha de prendre la mesa del Parlament-. Aquesta fórmula permet als diputats fer iniciatives parlamentàries però no cobrar el 'mailing' electoral. En aquest sentit, ara per ara Cs no preveu cedir un escó als populars.

Els comuns demanen a Puigdemont que abandoni la "creativitat"

Catalunya en Comú Podem no se sumarà a la petició de l'informe jurídic sobre la investidura a distància, segons ha explicat aquest dijous la seva portaveu, Elisenda Alamany. Ara bé, els comuns són conscients que els lletrats no avalaran aquesta fórmula i ha demanat a JxCat i ERC que no provoquin el bloqueig de la legislatura insistint amb una investidura destinada a acabar al Tribunal Constitucional. "Tots sabem que una interpretació excessivament creativa del que diu el reglament acabarà al TC i això voldrà dir que haurem de fer front a un nou bloqueig del país i a dos mesos de processisme gratuït", ha advertit. "Nosaltres volem fer avançar el país i cal recuperar les institucions i l'autogovern", ha afegit.

Els comuns demanen als grups independentistes que resolguin els seus problemes, arribin a un acord i formin Govern tan aviat com sigui possible. Ara bé, els seus vuit diputats no els hi donaran suport. "Ni Puigdemont ni Arrimadas", ha insistit Alamany. Les converses per tenir un representant a la mesa del Parlament, però, segueixen endavant i, segons ella, encara està oberta aquesta possibilitat, tot i que JxCat i ERC ja han pactat que la mesa tingui majoria sobiranista.