Forn acatarà la Constitució davant de Llarena: "No hi ha una altra via per a la independència"

L'exconseller d'Interior del Govern de la Generalitat, Joaquim Forn, diputat electe de Junts per Catalunya i actualment a la presó, va repassar aquest dimecres amb els seus lletrats, Cristóbal Martell i Daniel Pérez, que el van visitar a la presó d'Estremera, la declaració que prestarà aquest dijous, dia 11 de gener, davant el magistrat instructor de la causa de rebel·lió, desobediència i malversació al Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Forn només va declarar a preguntes del seu anterior lletrat el 2 de novembre passat en la seva compareixença davant la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. L'1 de desembre va contestar a la Fiscalia del Suprem, però es tractava exclusivament d'una vista sobre les mesures cautelars.

Segons les notes a les quals ha tingut accés l'ARA, Forn explicarà aquest dijous que ha arribat a les conclusions següents:

1) L'arquitectura legal del Parlament ha conduït a la ineficàcia jurídica, cosa que em porta a assumir la nul·litat de les resolucions, segons ha dictaminat el Tribunal Constitucional.

2) La resposta de la comunitat internacional evidencia que estèril que ha sigut el camí emprès.

3) No hi ha més via per al procés d'independència de Catalunya, en el qual segueixo creient, que les reformes per les vies constitucionals. No hi ha més via que la Constitució Espanyola del 1978.

4) Si el grup parlamentari al qual m'incorporo [Junts per Catalunya] posa en marxa un procés diferent al marc de la Constitució baixaré del tren en marxa".

Els lletrats de Forn elaboraven ahir a la nit l'escrit en el qual sol·licitaran la llibertat de l'exconseller. Tenien el pla de presentar-lo demà a la tarda, després de la declaració, per apreciar-ne el resultat, o com a molt tard aquest divendres, dia 12 de gener.

Aquest escrit serà traslladat pel jutge Llarena a les parts -Fiscalia i acusació popular- perquè en presentin l'informe. Un cop elevats els informes, el jutge dictarà una interlocutòria previsiblement la setmana que ve.

Forn contestarà, segons la seva defensa, a les preguntes de la Fiscalia, que estarà representada pels fiscals Fidel Cadena i Jaume Moreno.