Forn i Cuixart demanaran la llibertat després del dia 11

Les defenses del conseller d’Interior, Joaquim Forn, i del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, no presentaran els seus escrits de petició de llibertat fins després de dijous, que és quan declaren davant el Tribunal Suprem al costat del president de l’ANC, Jordi Sànchez, segons han confirmat a l’ARA. La defensa de Sànchez, en canvi, estudiava ahir demanar-ne l’excarceració el mateix dia 11, abans o després de la declaració davant del magistrat Pablo Llarena. El tràmit per demanar la llibertat es fa per escrit, i pot presentar-se abans de la declaració, el mateix dia o l’endemà. El jutge llavors ha de traslladar la sol·licitud a la fiscalia i a l’acusació i, posteriorment, resoldre.

Les compareixences de Forn, Cuixart i Sànchez es van demanar perquè volen respondre a les preguntes sobre els fets de la querella per rebel·lió que pugui formular la fiscalia i el magistrat instructor. En la seva compareixença davant la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela el 2 de novembre, cap d’ells va respondre a la magistrada o al fiscal.

Es dona la circumstància que Forn i Sánchez, que anaven com a número 7 i 2 a la llista de Junts per Catalunya el 21-D, són ara diputats electes al Parlament. I la possibilitat que ocupin funcions públiques fa incrementar, a ulls del Suprem, el risc de reiteració; és a dir, de continuar avançant en l’objectiu d’aconseguir la República Catalana. Aquest és l’argument que el mateix tribunal va utilitzar divendres passat en la seva resolució per mantenir Oriol Junqueras -també diputat electe- a la presó d’Estremera.

La decisió de Forn d’assumir el respecte a la legalitat és, segons fonts de la seva defensa, un fet anterior a la resolució de divendres. Caldrà veure el plantejament de Sànchez. I també si, per raons de la nova orientació de Junts per Catalunya, centrada a assegurar la majoria absoluta, podrien renunciar al seu escó. La defensa de Cuixart, per la seva banda, assenyala la seva disposició a aportar proves per demostrar que el 20 de setembre no va promoure fets violents davant la conselleria d’Economia.

Junqueras pensa en Estrasburg

En paral·lel, la defensa d’Oriol Junqueras va presentar ahir al matí un incident de nul·litat davant la sala de recursos del Suprem contra la resolució que va impedir la seva llibertat, al·legant violació de drets fonamentals. Davant la segura desestimació d’aquest incident, l’objectiu és esgotar la instància del Suprem i poder presentar com més aviat millor el recurs d’empara al Tribunal Constitucional per així accelerar els temps per recórrer a la justícia europea. En el cas que l’alt tribunal no admetés el recurs, la idea és obrir ja la via del recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg.