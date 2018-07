Forn, Rull i Turull arriben a la presó de Brians 2

Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull ja han arribat al centre penitenciari de Brians 2, segons ha informat el departament de Justícia, i ara la Guàrdia Civil entregarà la custòdia als Mossos d'Esquadra. Els exconsellers han abandonat aquest dimecres, a tres quarts i mig de nou del matí, la presó aragonesa de Zuera (Saragossa), on han passat la nit. Des de Brians 2, la policia catalana els traslladarà a la presó de Lledoners, on des de la setmana passada ja hi ha Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

D'aquesta manera, ja no queda cap dirigent independentista empresonat en centres penitenciaris de Madrid. En el cas de Carme Forcadell i Dolors Bassa, el trasllat es va fer en un dia, des de la presó d'Alcalá-Meco, amb parada a Zuera per dinar i posteriorment cap a Figueres. L'arribada a Catalunya de la resta de presos té lloc just l'endemà que el jutge que instrueix la causa, Pablo Llarena, tanqués el sumari de la causa i ordenés la suspensió dels que encara són diputats.

Està previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, visiti Forn, Rull i Turull aquest mateix dijous a Lledoners, on a les 19 hores hi ha convocada una concentració de l'ANC, Òmnium i l'Associació Catalana pels Drets Civils. Els CDR han començat la jornada a les 11 h del matí amb una concentració de benvinguda.