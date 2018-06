Forn defensa que la carta als CDR era per "agrair el suport de la gent"

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha tornat al Tribunal Suprem aquest dimarts per tornar a demanar el seu alliberament. Ha anat a declarar a petició de la seva defensa, per aclarir un dels punts pels quals el jutge li va denegar sortir en llibertat el 23 de maig. Forn ha assegurat que la carta llegida en suport als Comitès de Defensa de la República (CDR) que va escriure al costat d'Oriol Junqueras i que va ser llegida el 2 de maig en un acte celebrat a la plaça de Sant Jaume, va ser "per agrair el suport moral de la gent". Es tracta de la quarta vegada que ha demanat el seu alliberament. Forn va ingressar el 2 de novembre passat la presó d'Estremera.

El cas és la fiscalia ha reconegut que s'havia relacionat la carta amb els CDR de manera errònia arran d'una notícia publicada per 'OK Diario'. No obstant, ha mantingut la petició de presó per la proximitat del judici i per la gravetat de les penes a les quals s'enfronta. Vox també ha demanat que es mantingui la presó. El jutge no resoldrà aquest dimarts, de manera que la situació de Forn és la mateixa, sense canvis. S'haurà de pronunciar al respecte durant els propers dies. La vista ha durat uns 50 minuts.

En la interlocutòria del 23 de maig que fa referència Forn, el jutge Llarena va tornar a denegar la llibertat a l'exconseller i li va retreure les seves expressions incloses a la carta, que es va llegir a la plaça Sant Jaume, quan es complia mig any del seu empresonament. Segons el jutge, a la carta Forn donava suport als CDR i va "incitar la ciutadania a resistir i mantenir-se ferms". Segons el jutge, també va proclamar que Catalunya és "un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni l'amenaça". Aquestes declaracions, doncs, serveixen de base al jutge per argumentar que no es refia del conseller destituït i que, per tant, el manté en presó preventiva.

A la sortida del jutjat, l'advocat i líder de Vox, Javier Ortega Smith, ha reivindicat que el "cop d'estat ha quedat corroborat" i ha considerat que aquest dilluns va demostrar-se que el Govern segueix amb el mateix full de ruta. Ortega es refereix a les declaracions de Quim Torra, sobre la voluntat de crear un altre 1-O. El líder de Vox ha defensat que mantenen la petició de presó per a Forn perquè "va estar al capdavant dels Mossos per portar a terme un pla concertat per posar-los al servei del cop d'Estat".

Al seu torn, l'advocat de Forn, Xavier Melero, referint-se al manteniment de la petició de presó del seu client i al canvi de govern d'Espanya, ha assegurat que si "algú pensava que la Fiscalia funciona a cop de telèfon i seguint directrius està molt equivocat".

Després de Forn, han declarant sis testimonis sol·licitats per la defensa de Junqueras i Romeva, exercida per Andreu Van den Eynde. Entre ells, destaca el director del diari 'El Punt Avui', Xevi Xirgo, i la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach. Llarena també cita Olga Solanas Garcia, Fernando Boloix Bago, Jaume Planas i Francisco Fuentes Ruiz. És la tercera vegada que declaren, després d'haver-ho fet davant la Guàrdia Civil i davant del jutge d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització de l'1-O.

Van den Eynde ha explicat que van demanar que declaressin aquests testimonis perquè expliquessin el què ha passat, però "sobretot per posar de manifest la incongruència d'una investigació que no ha practicat cap tipus de prova personal i que està basada en un prejudici".