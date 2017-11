Gabriel Rufián amb unes manilles, a Zoido: "Aquesta és la seva política, el seu diàleg"

"Senyor ministre, sap què és això?", ha engegat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, en la seva pregunta al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, durant la sessió de control, mostrant unes manilles. L'acció del republicà ha provocat un gran rebombori a l'hemicicle i ha calgut que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, demanés silenci. "Ja sé que alguns els agradaria veure'm amb una d'aquestes un dia, tinguin paciència", ha continuat Rufián.

L'objectiu del diputat d'ERC, fer saber a Zoido el tràngol pel qual van passar els consellers empresonats en el seu trajecte cap a la presó. "Senyor ministre, miri'm, sap què és això?", ha insistit. "És la seva política, el seu programa electoral, el diàleg que va aplicar als nostres companys, al Govern legítim de Catalunya. Això és el que va col·locar als seus canells abans de posar-los en una furgoneta de la policia, passejar-los per Madrid, insultant-los, abans d'empresonar-los a Estremera i Alcalá Meco", li ha deixat clar Rufián. "Han fet de les seves presons el nostre malson; nosaltres farem de les urnes el seu", ha continuat. I ha sentenciat: "Ens han molt a cops, els moldrem a vots i tant de bo un tal 'M. Rajoy' estigui amb una d'aquestes algun dia".

Rufián ha esperat a escoltar la resposta de Zoido, que ha assenyalat que qui "falti al respecte" a les forces de seguretat haurà de respondre. "Res surt gratuït", ha assegurat. En aquest sentit, ha fet referència a les persones de Reus que "hauran de declarar per haver expulsat la policia del seu poble". Sobre el fet d'emmanillar els consellers durant el trajecte cap a la presó, Zoido ha dit que es van "complir els requisits de protocol". "Lamento que s'hagin produït algunes ferides", ha clarificat, però, el ministre. Després de denunciar "aquell minutet pel qual [Rufián] ve aquí", Zoido ha recordat al portaveu republicà que va dir que en 18 mesos deixaria el Congrés. El ministre l'ha instat a fer servir la impressora que un dia va exhibir a la cambra per denunciar els escorcolls a locals on es podien haver imprès paperetes de l'1-O. "No l'ha endollat i no ha pogut imprimir l'acta de renúncia [de diputat]", li ha etzibat.

Enfurismat, Rufián ha marxat de l'hemicicle i no ha volgut atendre els mitjans de comunicació als passadissos del Congrés.