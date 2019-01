La Generalitat i la Moncloa s’encallen en la taula de partits

Durant més de dues hores la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va abordar els límits del diàleg amb el vicepresident català, Pere Aragonès, i la consellera Elsa Artadi divendres a la tarda a la seu d’Economia. Era la segona vegada que aquests interlocutors es reunien per explorar més espais de trobada després de la cita dels presidents Quim Torra i Pedro Sánchez el desembre al Palau de Pedralbes, però no va acabar amb cap concreció. Malgrat que -segons fonts de la Moncloa i la Generalitat- es van emplaçar a seguir parlant, no van consensuar els mecanismes que han de permetre iniciar una negociació per resoldre el Procés.

“Durant la reunió hem avançat en la negociació de la composició d’una mesa de diàlegs de partits. Les parts s’emplacen a seguir treballant en les pròximes setmanes”, van assegurar fonts dels dos executius. Ara bé, des de la Moncloa afegien: “L’àmbit de diàleg polític és, com ja vam indicar la setmana passada, el de partits catalans”. I és això, precisament, el punt de desacord entre Torra i Sánchez, que ja es va manifestar la setmana passada en la reunió a Madrid. La Moncloa insisteix que el Procés és un problema entre catalans i que s’ha de resoldre en una taula de partits polítics a Catalunya. Davant d’això, la Generalitat respon al PSOE que aquesta taula de diàleg ja existeix i que no pertoca negociar-la amb ells. Precisament aquesta setmana el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que l’1 de febrer hi hauria una nova reunió entre partits al Palau que donarà continuïtat a la primera trobada de l’executiu amb el PSC, els comuns, ERC i JxCat. En aquella ocasió no hi van ser ni la CUP ni Ciutadans, a qui Torra ha tornat a instar a apuntar-se al diàleg. Aquest cop l’executiu, segons fonts governamentals, té previst presentar un document de treball a la resta de partits per arribar a un consens sobre la situació política.

Tramitació dels pressupostos

Des del govern català insisteixen que, més enllà del diàleg a Catalunya, s’ha de crear una nova mesa de negociació amb les formacions polítiques espanyoles. La Generalitat reclama al PSOE que s’assegui a negociar amb JxCat i ERC en un espai que també incorpori “testimonis” o “agents externs” als dos governs, com podria ser Podem o el PNB. Una nova via de diàleg, a banda de la institucional, per tal de traduir en alguna cosa la bandera del diàleg que aixequen tant des de Barcelona com des de Madrid.

Precisament aquesta taula de negociació era una de les condicions, tot i que més ambiciosa -amb mediadors o perfils internacionals-, que van posar l’expresident Carles Puigdemont i també ERC per permetre el primer tràmit de pressupostos a Pedro Sánchez. Altrament, la majoria de l’independentisme considera que s’han de vetar ja d’entrada els comptes. El límit per presentar una esmena a la totalitat al Congrés de Diputats és el 8 de febrer. Es tracta d’un calendari per si sol enverinat perquè serà la primera setmana del judici de l’1-O. Divendres Elsa Artadi, en una entrevista a TV3, va mostrar-se disposada a tramitar els comptes de l’Estat si el govern espanyol mostra una “voluntat real” de tenir un “diàleg efectiu” sobre els drets dels catalans, inclòs el d’autodeterminació. Ara bé, la consellera va mantenir el no en la votació final. Diverses fonts consultades de JxCat, que aquesta setmana van reunir-se amb l’expresident a Waterloo, resumeixen així la situació: “Mentre durin la repressió i el conflicte no es poden enviar senyals de normalitat i estabilitat a l’exterior”.