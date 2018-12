Govern i Moncloa pacten la reunió però no el format

Després d’hores de negociació entre Madrid i Barcelona, finalment avui hi ha prevista una reunió entre la Moncloa i la Generalitat. Les coordenades són al Palau de Pedralbes a dos quarts de set del vespre, hores abans del consell de ministres de demà al matí a la Llotja de Mar i que ha desencadenat una onada de mobilitzacions contra les polítiques del govern espanyol. Tanmateix, a l’hora de tancar aquesta edició, els dos executius encara negociaven el format de la trobada. Mentre que la Generalitat afirma que l’acord passa per una sola reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez acompanyats de tres consellers -Elsa Artadi, Pere Aragonès i Ester Capella- i tres ministres, la Moncloa evita parlar de “cimera” entre governs i insisteix que hi haurà una reunió entre presidents i una altra per separat “de treball” entre consellers; la vicepresidenta, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. L’estira-i-arronsa, doncs, es manté fins a última hora, encara que a diferència de fa setmanes els dos executius han rebaixat el to i aposten per mantenir el camí del diàleg encetat amb la reunió de Sánchez i Torra el 9 de juliol.

¿A què responen aquestes diferències, doncs, sobre el format de la reunió? Tant la Generalitat com la Moncloa batallen pel relat. L’executiu català s’esforça per establir una relació bilateral amb el govern espanyol i per això insisteix en parlar de “cimera” -un llenguatge que des de Madrid eviten perquè és el que s’utilitza per relacionar-se amb altres estats- i per omplir de “contingut polític” la trobada. A més, considera que una reunió que vagi més enllà dels dos presidents evidencia un tracte diferenciat amb la resta de comunitats autònomes. Habitualment Sánchez s’hi reuneix individualment, i el Govern vol fugir d’una imatge que l’homologui a la resta d’autonomies: de fet, fins ara els membres del govern de la Generalitat només han participat en els organismes de relació bilateral amb l’Estat i han declinat participar en les trobades multilaterals en què hi ha representades les autonomies.

Si els interessos de l’executiu català són remarcar la bilateralitat, la Moncloa intenta el contrari: situar la trobada en el marc de contactes habituals amb les autonomies i evitar que es digui que ha cedit a les pretensions de Torra en plena ofensiva de Cs i el PP per tornar aplicar el 155. És per això que ahir va declinar confirmar el format que la Generalitat donava per acordat. La vicepresidenta Calvo va ser taxativa i va dir que la trobada seria entre Torra i Sánchez. “Els presidents es veuran ells sols”, va assegurar. L’equip de Sánchez es va limitar a confirmar a mitja tarda que el president espanyol assistirà al sopar de Foment del Treball avui al vespre, previst per després de la reunió, acompanyat de la ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la de Treball, Magdalena Valerio. Serà després de la trobada, a la qual, segons fonts del govern espanyol, no s’unirà la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per trobar-se amb Ester Capella. Des de la Moncloa van assenyalar que la vicepresidenta i una ministra “ja eren suficients”. Tot i les reticències a reconèixer-ho, el govern espanyol sí que s’ha mogut dels posicionaments inicials: en els últims dies Sánchez havia replicat que només es reuniria amb Torra en solitari, tal com va fer amb Susana Díaz quan el consell de ministres es va trobar a Sevilla. En declaracions al Congrés, Calvo va justificar el canvi: “Catalunya viu una situació molt complexa provocada per l’independentisme” i s’ha d’“aprofitar per avançar feina” amb reunions de “treball”.

Diàleg “efectiu”

Paral·lelament, ahir des del Parlament, Torra va reclamar un “diàleg efectiu” a la Moncloa, basat en els “consensos” de la societat catalana, que, segons va dir -citant l’enquesta publicada per l’ARA-, passen per un referèndum i el rebuig a la monarquia i la “repressió”. “Estem disposats a parlar de tot de govern a govern”, va dir Torra, i va remarcar: “Malgrat tenir presos i exiliats seguim apostant pel diàleg intern i també amb l’Estat”. Així, a banda de la reunió d’avui, va emplaçar els grups de l’oposició a trobar-se el 8 de febrer per seguir amb la taula del diàleg, que es va reunir per primer cop el 17 de novembre amb l’absència destacada de Cs i la CUP. Davant les mobilitzacions previstes per demà, el president també va defensar el “civisme” del sobiranisme. “Prou de mentides, senyora Arrimadas”, va etzibar Torra a la líder de Cs, que va anunciar una querella anticipada contra ell fent-lo responsable de la suposada “violència” que augura que es produirà demà.

Operatiu de seguretat

El dispositiu policial davant les protestes convocades per l’ANC, Òmnium -on hi haurà JxCat, ERC i la CUP-, els CDR i altres col·lectius és una altra de les qüestions que va ocupar ahir el Govern. Segons l’entorn de Torra, el president ha mantingut un contacte permanent amb el conseller d’Interior Miquel Buch.

La Casa Llotja de Mar serà l’epicentre del dispositiu dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana - informa Pau Esparch -. L’objectiu serà garantir l’accés de Sánchez i dels seus ministres a l’edifici: es farà un perímetre de seguretat des de Drassanes fins al carrer Comerç i des de la Via Laietana fins al passeig de Colom. La idea és que els polítics arribin per carretera, amb vehicles que estaran escortats per la policia.

Fonts dels Mossos han avisat que els manifestants que intentin impedir el consell de ministres es poden enfrontar a delictes contra les institucions de l’Estat amb penes de dos a quatre anys de presó (503 i 504 del Codi Penal), ja que castiguen l’obstaculització de la reunió dels membres del govern. A diferència de l’1-O, el centre de coordinació de l’operatiu serà compartit entre la policia catalana i l’espanyola i les decisions es prendran de manera col·legiada. Es preveuen afectacions a la mobilitat de Barcelona, sobretot a les rondes. El Govern i la Moncloa enfilen 48 hores clau que marcaran el futur de la seva relació.