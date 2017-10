Puigdemont reuneix els seus consellers després de proclamar la República

Després que el Parlament hagi proclamat la República i obert el procés constituent, Carles Puigdemont ha reunit els seus consellers al Palau de la Generalitat, una trobada, avançada per 'Nació Digital' i confirmada per l'ARA, que coincideix en el temps amb la reunió del consell de ministres a Madrid que ha d'aprovar el cessament de tot el Govern en aplicació de l'article 155.

Està per veure, però, quina és la resposta de l'executiu català a aquest cessament. Per ara el Govern no ha explicat quins passos preveu seguir quan sigui destituït, ni si el president i els consellers preveuen mantenir-se en el seu lloc de feina o, en canvi, acceptaran el cessament.

Abans que la Moncloa anunciï la destitució, però, l'executiu ja ha cessat cinc alts càrrecs aquest divendres. Es tracta de secretaris generals i directors generals de cinc departaments diferents, segons s'ha publicat al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC).

Es tracta de Maria Badia, secretària d'Afers Exteriors; Melchor Arcarons, director general de formació professional inicial d'Ensenyament; Albert Serra, secretari general de Salut; Adrià Comella, secretari general de Justícia, i Teresa Masjuan, director general d'Agricultura i Ramaderia.

Tots ells, segons expliquen fonts governamentals, han sigut cessats a petició pròpia.