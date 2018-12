El Govern no farà canvis als Mossos i aposta per aïllar els violents

El Govern no farà canvis als Mossos d'Esquadra i ha defensat "com a globalment correctes" els dispositius de Girona i Terrassa. Després del secretisme sobre la reunió que van tenir ahir, durant dues hores i mitja, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, al Palau de Pedralbes, avui n'ha transcendit el contingut. Buch, que aquest migdia s'ha reunit amb la cúpula dels Mossos, ha descartat canvis immediats i ha afegit que en tot cas es farien en "una decisió interna, que ha de respondre a necessitats estructurals i atenent a criteris professionals i objectius". Segons fonts del departament d'Interior, el conseller ha fet autocrítica davant els comandaments policials per la confusió o el malestar que s'hagués pogut generar els últims dies.

En la trobada d'avui amb la cúpula dels Mossos, Buch ha manifestat que la seva prioritat "és defensar el cos i mantenir-lo fora de qualsevol debat partidista". Pel que fa a les càrregues de dijous a Girona i Terrassa, el conseller ha valorat els dispositius "com a globalment correctes" després d'una anàlisi més profunda de les intervencions. Tot i això, ha demanat que es prenguin mesures "en cas de detectar o constatar actuacions que no s'ajustin a la praxi policial". Buch també ha fet una crida als comandaments que "siguin constants a l'hora de millorar i potenciar els mecanismes de mediació en tots els conflictes, així com reforçar les estratègies de comunicació". Per acabar, el conseller ha apostat per treballar "per l'aïllament polític de les minories violentes".

Sobre aquest últim punt, fonts de Presidència han apuntat que en la reunió d'ahir entre Torra i Buch es va constatar aquesta necessitat d'aïllar políticament els violents "que qüestionen el dret fonamental a la lliure manifestació". Per això es va consensuar que s'ha de garantir el dret de manifestació de qualsevol opció política, però es va fer una crida a no caure en les provocacions de l'extrema dreta i evitar la confrontació "perquè és l'escenari que es busca per deslegitimar l'independentisme". En la trobada del president del Govern i el conseller d'Interior també es va reiterar que es revisaran les càrregues de dijous, com es fa després de cada actuació, "per avaluar-les i prendre les mesures necessàries en cas que s'hagi produït una intervenció inadequada".

La reunió entre Buch i Torra es va produir després que divendres l'anunciés el president del Govern i demanés "canvis en els protocols d'actuació" dels Mossos. El mateix dia el conseller d'Interior va assegurar que no li tremolaria el pols "a l'hora de fer fora agents de la Brimo [Brigada Mòbil]" i que "algunes imatges no s'ajustaven als principis d'una policia democràtica", sobre les càrregues a Girona i Terrassa. Diversos sindicats policials van demanar la dimissió de Buch per les paraules.