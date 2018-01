El bloc constitucionalista avala la iniciativa de l'Estat per frenar la investidura de Puigdemont

L'oposició ha reaccionat ràpidament aquest dijous a la decisió del govern espanyol de demanar un informe al Consell d'Estat per impugnar la resolució de Roger Torrent en què proposa a la cambra Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. Cs, PSC i PP han aplaudit la iniciativa del govern de l'Estat i han demanat al president del Parlament que proposi un candidat alternatiu, una demanda que també han fet els comuns.

PSC aplaudeix les mesures per tornar a la "normalitat"

En roda de premsa al Parlament, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha assegurat que els socialistes esperaran a veure què diu el Consell d'Estat i, en cas que el seu informe sigui positiu, com es pronuncia el Tribunal Constitucional. Sigui com sigui, però, ha estat clara amb la posició dels d'Iceta: "Estarem d'acord amb qualsevol iniciativa que busqui iniciar la legislatura amb normalitat".

El PSC havia anunciat en un principi que demanaria al president del Parlament que reconsiderés la seva decisió de proposar Puigdemont com a candidat, si bé va fer marxa enrere aquesta setmana quan el president a l'exili va dir que no demanaria la delegació de vot per al ple d'investidura. Tal com ha recordat Granados, la intenció dels socialistes era esperar a l'inici de la sessió a l'hemicicle i, si Puigdemont no hi era, demanar que s'aturés el ple.

Davant del nou moviment del govern de Rajoy, Granados no ha volgut valorar si s'està limitant algun dret a Puigdemont: "Ens ho hauran de dir Consell d'Estat i la resolució del TC [...] Tenim clar que no volem que hi hagi un debat d'investidura sense el candidat; estarem a l'espera", ha afegit, i ha inistit en l'objectiu que es proposi un candidat que pugui exercir amb "plenitud", una demanda que el partit ja va aquesta setmana en una carta a Torrent.

Cs, a Torrent: "No col·labori amb un fugat de la justícia"

També Cs ha reclamat al president de la cambra que designi un candidat "que pugui assumir la presidència de la Generalitat". A diferència del PSC, però, ha negat directament que amb la decisió del govern espanyol s'estigui vulnerant el dret a la participació i a la representació política a Puigdemont.

La diputada partit taronja Lorena Roldán, de fet, ha avalat la decisió que ha adoptat l'executiu estatal per impedir que Torrent "col·labori amb un fugat de la justícia". Ciutadans creu que la responsabilitat del govern espanyol és garantir que el Parlament "no se salti el reglament ni l'Estatut, ni faci cas omís de l'informe dels lletrats".

PP: "Acceptem els resultats del 21-D; ara que acceptin la llei"

El diputat del PP Alejandro Fernández ha agraït el suport de PSC i Cs al "paquet de mesures" anunciat pel govern espanyol, unes iniciatives, ha dit, que busquen "preservar la convivència, la democràcia i la llibertat a Catalunya i a la resta d'Espanya". En aquest sentit, Fernández ha deixat clar que "el concepte de democràcia al marge de la llei" que invoquen els independentistes "no el compra ningú a Europa [...] No és la democràcia de la comunitat internacional i, en definitiva, no és democràcia", ha sentenciat.

Amb tot, Fernández ha negat que una impugnació de la candidatura de Puigdemont suposés alterar la voluntat popular expressada a les últimes eleccions: "Una majoria parlamentària, ja sigui de 70 o de 120 [diputats], t'habilita per formar govern legal, no per incomplir la llei o muntar governs il·legals. La voluntat popular es respectarà. Nosaltres acceptem els resultats a les urnes; ara li toca a la majoria parlamentaria acceptar la llei".

Comuns: "La investidura de Puigdemont seria simbòlica"

Els comuns han insistit que prioritzen la recuperació de l'autogovern per "treure'l de les urpes de Soraya Saénz de Santamaría" i això passa, segons la seva portaveu, Elisenda Alamany, per deixar de banda la partida d'escacs amb l'Estat.

"Si Puigdemont és investit, tots sabem que presenciarem una investidura simbòlica, perquè hi haurà un recurs del TC que allargarà la intervenció de les institucions", ha apuntat. Alamany ha demanat a ERC i JxCat que reflexionin sobre la necessitat de canviar de candidat per facilitar que Catalunya "tingui un Govern que pugui governar".