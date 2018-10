Guanyem Girona: la CUP, els comuns sobiranistes i independents s'uneixen per desbancar Madrenas

Neix Guanyem Girona, un moviment que aplega representants de la CUP, del Comú de Girona i múltiples persones independents amb la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2019 i desbancar Marta Madrenas de l'alcaldia. Es va donar a conèixer aquest dilluns al vespre en un acte públic, en el qual es va signar un manifest que aposta per liderar un canvi "social, popular i republicà a la ciutat". Aquesta candidatura "municipalista i ciutadana" critica el model de "ciutat aparador" que asseguren que ha impulsat l'actual equip de govern. Els signants del manifest retreuen a CiU haver-se oblidat dels "barris" i la "gestió del dia a dia", cosa que ha fet créixer "les desigualtats" a la ciutat. Per això proposen revertir una Girona pensada "únicament per al turisme" i impulsar les polítiques socials i la "igualtat d'oportunitats".

D'entre els signants destaquen els quatre regidors actuals de la CUP a l'Ajuntament, Lluc Salellas, Laia Pèlach, Ester Costa i Toni Granados; el regidor d'ERC-MES Pere Albertí –ja va posar en dubte que es reedités el tàndem amb els republicans–, i el degà de la Facultat de Lletres i exregidor del PSC Àngel Quintana. La llista d'una quarantena de persones que hi donen suport és plena de persones independents, algunes vinculades a entitats socials o sindicals.

És rellevant també la presència del Comú de Girona, l'espai que havia d'aglutinar els diferents actors dels comuns al municipi amb l'objectiu de bastir una candidatura unitària. La realitat és, però, que l'integren persones de caràcter sobiranista properes a les tesis d'Elisenda Alamany, i en canvi no hi són els càrrecs d'ICV de Girona. L'ARA ja va publicar que la capital gironina era un dels llocs on els diferents partits que integren Catalunya en Comú no estaven aconseguint arribar a un acord per constituir un espai unitari amb consens.

Aquestes són les persones que han donat suport al document fundacional de Guanyem Girona:

1. Pere Albertí, regidor de MES

2. Cristina Andreu, educadora social

3. Marco Aparicio, professor de dret Constitucional de la UdG

4. Miquel Blanch, exdirector de l'Escola d'Adults i militant de Lluita Internacionalista

5. Adama Boiro, membre de l'Espai Antiracista

6. Sergi Bonet, exrector de la UdG

7. Pere Bugés, advocat

8. Maria Cabrera, poeta i filòloga

9. Ester Costa, delegada de la Intersindical Alternativa de Catalunya

10. Quim Curbet, escriptor i editor

11. José Antonio Donaire, vicerector de la UdG

12. Saray Espinosa, activista feminista

13. Angel Fernandez "Nene", educador de Font de la Pólvora

14. Josep Maria Fonalleras, escriptor

15. Maria Garrido, activista social per l'habitatge

16. Pau Gálvez, sindicalista de CCOO i militant d'EUiA

17. Núria Giol, membre de l'ANC

18. Toni Granados, president del Comitè d'Empresa de Medichem

19. Íngrid Guardiola, doctora en humanitats i professora de la UdG

20. Laura Iglesias, delegada sindical d'USTEC-STEs/IAC i activista social i cultural

21. Ana María Invernon, treballadora del Trueta i membre de Som Alternativa

22. Catalina Lladó, directora i professora de teatre

23. Eva Mesa, empresària

24. David Martí, expresident d'Òmnium Gironès

25. Laia Martín, activista veïnal de la Vall de Sant Daniel

26. Pau Masramon, membre de la plataforma Aigua és Vida

27. Xevi Montoya, empresari, professional del màrqueting digital i membre del Comú de Girona

28. Àngel Quintana, degà de la Facultat de Lletres i exregidor de l'Ajuntament

29. Laia Pèlach, regidora de la CUP-Crida per Girona

30. Iruna Rigau, professora d'institut i castellera dels Marrecs de Salt

31. Assumpció Sabarí, delegada sindical de la neteja

32. Lluc Salellas, regidor de la CUP-Crida per Girona

33. Carles Serra, professor de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG i activista social

34. Dolors Serra, activista de Girona Acull i de la Xarxa pels Drets Socials

35. Carla Soler, artista i membre del Casal Independentista El Forn

36. Saady Suazo, membre de l'Associació d'Hondurenys de Girona

37. Albert Sunyer, informàtic i membre de Pirates de Catalunya

38. Mònica Tarradellas, advocada i presidenta de l'AV Sant Pau – Pla de Palau

39. Guillem Terribas, llibreter i activista cultural

40. Ruth Tramullas, activista veïnal pel dret a l'habitatge

41. Maria Antònia Valle, exdirectora del Casal Cívic Montilivi i directora del grup de teatre de l'AV Montilivi

42. Xavier Villarreal, activista i participant d'AMPA's a Santa Eugènia i membre del Comú de Girona

43. Ricard Rigall, professor d'economia de la UdG

44. Roger Valero Cateura, telecomunicacions