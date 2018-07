Iceta reclama als independentistes que no caiguin en la "judicialització" de la política

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha recomanat als partits independentistes que procurin que "la política no es vegi supeditada als procediments judicials". El socialista consideraria, ha dit, "curiós" que passés això després que els partits sobiranistes han fet tantes crítiques a la "judicialització" del Procés per part de l'estat espanyol.

A poques hores que comenci a Barcelona la manifestació "Ni presó ni exili, us volem a casa", convocada per Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), Iceta ha indicat, en termes generals, que el poder judicial "pot ser criticat" però que les seves resolucions "han de ser respectades i acatades per tothom". En un Consell Nacional emmarcat en el 40è aniversari de la fundació del PSC, Iceta també ha parlat de la reunió entre Sánchez i Torra de dilluns passat, i ha advertit el Govern que "no es pot jugar amb dues baralles", com si una fos la de "l'acord" i l'altra, la "de la ruptura". "Els socialistes catalans demanem que el Govern, de manera definitiva, clara, rotunda i irreversible, opti per la via de l'acord", ha assenyalat.