Iceta: "És tan ridícul pensar que no s'ha comès cap delicte com pensar que la solució són molts anys de presó"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet una crida al respecte de la independència judicial després que aquest divendres es coneguessin els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat, però ha fet una reflexió equidistant respecte la petició de penes: "És tan ridícul pensar que aquí no es va cometre cap delicte, com pensar que se solucionarà amb molts anys de presó", ha dit, en l'acte de presentació del candidat del PSC a l'Ajuntament de Tortosa (Tarragona), Enric Roig.

Iceta, però, ha advertit avui als partits independentistes que és un "grandíssim error" lligar el vot als pressupostos de l'Estat al judici de l'1-O i ha demanat que abans d'abordar "frívolament" el tema es pensi en les persones a les quals beneficien aquests comptes. Ha replicat així al president de la Generalitat, Quim Torra, qui aquest divendres va anunciar que "el poble de Catalunya" retira el suport al president del Govern, Pedro Sánchez, i no votarà "mai" els pressupostos generals. "És un gravíssim error lligar el vot dels pressupostos a un judici que encara no s'ha celebrat. Són dues coses que no tenen res a veure", ha dit Iceta.

I ha continuat: "Els que volen escriure el final de la història abans que hagi començat el capítol fan un error molt absurd". El líder socialista que ha qualificat d'espectacle tant les declaracions de Torra, com les dels líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, que acusen Sánchez d'haver cedit als "colpistes". "Ni una cosa ni l'altra [...] Pedro Sánchez, que està intentant el més difícil del món: intentar resoldre un problema enverinat pel pas del temps i que la dreta va incrementar", ha indicat. En aquest sentit, Iceta ha destacat que Sánchez ha optat per "l'única via possible". "Les píndoles antiinflamatòries del doctor Pedro Sánchez estan funcionant, és el que convé, baixar la inflamació, la febre, perquè puguem parlar amb llibertat i tranquil·litat", ha apuntat.