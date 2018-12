Iglesias nega que el govern veneçolà hagi finançat Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha comparegut aquest dimecres davant la comissió sobre el finançament dels partits polítics al Senat, on ha negat un suposat finançament per part del govern veneçolà. "Si el que pregunta és si hi ha hagut finançament del govern de Veneçuela a Podem, la resposta és 'no'", ha respost Iglesias al portaveu del PP en aquesta comissió, Luis Aznar.

Iglesias, al començament de la sessió, ha volgut fer palès que, a parer seu, "aquesta comissió està suficientment desacreditada per la renúncia de la resta de grups", i per justificar-ho ha citat les declaracions dels portaveus de Cs i del PSOE. "Sectària, manipuladora i esbiaixada", en paraules de Francisco Javier Alegre, portaveu de Cs al Senat. I per la banda del PSOE, el seu portaveu, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, va assegurar, segons cita Iglesias, que era la "farsa del PP" per "dissipar les responsabilitats polítiques del seu partit".

Per justificar el finançament del seu partit, Iglesias ha aportat a la sessió les dades desglossades dels ingressos i de les despeses de la formació i, a més, ha afegit que ja "són públiques". El portaveu popular, per la seva banda, ha posat sobre la taula un suposat finançament del govern veneçolà a Podem que el partit hauria rebut a través de la fundació CEPS. Iglesias ha assegurat que totes les querelles presentades sobre aquest suposat finançament il·lícit han sigut rebutjades per la justícia. A més, el líder de Podem ha recordat diverses vegades que Manuel Marchena era un dels ponents dels tribunals que han investigat aquestes querelles, i ha fet menció del polèmic 'whatsapp' en què el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, es vantava de controlar la sala segona del Tribunal Suprem "per darrere" per justificar el pacte PP-PSOE per a la renovació del CGPJ que volia posar al capdavant d'aquest òrgan i del TS Manuel Marchena. Finalment, però, el PP es va retirar i va trencar aquest acord. "Si Podem hagués comès el més mínim il·lícit penal, li hauria caigut tot el pes de la justícia", ha sentenciat Iglesias i li ha etzibat a Aznar que només calia veure "els magistrats que hi estaven al capdavant".

Com ja va sent habitual en aquestes comissions, Iglesias i Aznar han entrat en una contínua picabaralla, sense arribar, però, a la tensa sessió que van protagonitzar el portaveu popular i la candidata a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, en una sessió de més de cinc hores. A més, durant la sessió, Iglesias ha llegit diverses vegades les resolucions judicials i ha afirmat que "ningú mai ha pogut provar que Podem hagi comès algun il·lícit administratiu, civil o penal". La presidenta de la comissió ha demanat als dos polítics que "sortissin del bucle" en què havien entrat, que no deixava avançar en la sessió.

El PP, que és l'únic partit que participa en aquestes comissions d'investigació, va convocar la compareixença del líder de la formació lila perquè expliqués els comptes del partit que dirigeix i els presumptes vincles amb Veneçuela.