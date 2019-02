Ignasi Puig, president del Consell de l'Advocacia Catalana: "No hi ha un delicte de rebel·lió en el Procés"

El president del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Ignasi Puig, creu que "no hi ha un delicte de rebel·lió" perquè no hi ha hagut violència en el Procés, del qual estan acusats els nou líders independentistes que seran jutjats a partir del 12 de febrer al Tribunal Suprem. "Penso que no hi ha delicte de rebel·lió perquè hi falta, per a mi, l'element en què una actitud violenta pot doblegar un estat de dret, i crec que no ha existit en cap moment". "És un relat que s'ha creat des de la Fiscalia i que lògicament no comparteixo", subratlla.

Ignasi Puig creu que sí que es pot analitzar si es van cometre delictes com els de desobediència o malversació: "Entenc que seria el que és normal pel que fa al que podrien enfrontar-se els inculpats en aquesta causa, però penso que els delictes que els imputa la Fiscalia no tenen raó de ser".

Respecte a la presó preventiva, Puig creu que "la decisió més encertada" seria que els nou presos preventius poguessin estar en un règim de llibertat o semillibertat i que poguessin seure al costat dels seus advocats durant el judici. Aquesta mena de mesures són "un dret fonamental" per a les persones acusades d'un delicte tan greu i que podrien ser condemnades a penes de presó elevades. "La presó preventiva és una mesura excepcional que està en mans del jutge per a determinades situacions –denuncia Puig–, i en canvi aquí sembla que realment el que es pretén amb la presó preventiva és castigar".

Preguntat sobre si creu que serà un judici polític, Puig creu que no: "Com a jurista he d'entendre que no serà un judici polític, perquè he de tenir confiança en el sistema judicial que jutjarà aquestes persones. Ho veurem en el dia a dia durant les setmanes que durarà el judici". Tot i així, lamenta la judicialització de la política: "La política són pactes i consensos i a partir d'aquí s'ha de parlar i s'ha d'intentar, a través del màxim consens, tirar endavant les seves iniciatives". "Voler traslladar els problemes de la política als jutjats és un flac favor que penso que determinades forces polítiques no s'haurien d'haver fet. La judicialització de la política és un dels grans pecats que han comès determinades forces polítics".