Què implica l'elecció de Marchena per al judici al Procés? L'acord del PSOE i el PP en 5 claus

L'acord entre el govern de Pedro Sánchez i el PP per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) té un impacte directe sobre el judici al Procés al Tribunal Suprem. Un cop Manuel Marchena sigui escollit president del CGPJ, deixarà de presidir la sala penal del Suprem, el tribunal que ha de jutjar els presos polítics i tampoc farà la ponència de la sentència. El Suprem li ha de trobar un substitut en ple compte enrere de cara a l'inici del judici, previst per al gener -amb les qüestions prèvies ja al desembre-. Aquestes són les principals implicacions de l'acord entre el PP i el PSOE.

1.- Canvi al tribunal

Un magistrat moderat presidirà el tribunal

La normativa estableix que, davant d'un canvi d'última hora en la composició d'un tribunal, passi a presidir-lo el magistrat amb més anys de trajectòria. És el cas del veterà Andrés Martínez Arrieta, que agafarà les regnes del presidència del tribunal del Procés, si bé no està clar que sigui el ponent de la sentència. De tendència moderada, va ser fundador de l'associació judicial Francisco de Vitoria, no tan conservadora com la majoritària Associació Professional de la Magistratura (APM) -a la qual pertany el magistrat Pablo Llarena- però també molt lluny de la progressista Jutges per la Democràcia. Ara bé, això no vol dir que hi hagi possibles canvis en la sentència.

2.- Un conservador continua controlant el Suprem

Marchena tindrà les claus de moltes decisions

Però encara que Marchena s'aparti de la presidència del tribunal, continuarà tenint una influència enorme sobre el cas. I és que el càrrec de president del CGPJ també comporta ser president del Suprem. Per tant, estarà al cas de totes les novetats i també pot influir en les decisions. El PSOE ha volgut vendre a l'independentisme com que el canvi pot ser positiu per als presos polítics, però també permet amb aquesta elecció que una persona de perfil molt conservador i vinculat al PP sigui el relleu de Carlos Lesmes.

3.- Majoria progressista al CGPJ

El PSOE s'ha assegurat el control del consell

Però Marchena no tindrà un poder absolut. La reforma del Poder Judicial que el PSOE, el PP i Podem ultimen al Congrés farà que el CGPJ tingui de nou una presidència col·legiada. Marchena serà el president d'un govern dels jutges on estarà en minoria. Segons ha puntualitzat de seguida el govern espanyol, tindrà una majoria progressista d'onze magistrats enfront de nou conservadors. Ara bé, durant els últims anys sovint juristes de tendència progressista s'han acabat deixant convèncer per conservadors per alterar les majories al CGPJ.

4.- Una nova incorporació al judici

La jutge progressista Susana Polo és la que té mes punts

Amb la marxa de Marchena s'ha d'incorporar un nou magistrat al tribunal del Procés, format per un total de set jutges. El problema que té el Suprem és que gairebé tots els magistrats de la sala penal estan contaminats per la causa i s'han mullat ja sobre l'1-O. L'única opció que els queda és Susana Polo, que es va incorporar al tribunal a l'estiu. És de tendència progressista i se sumarà així a la incorporació d'Ana Ferrer, de la mateixa tendència.

5.- Es retardarà l'inici del judici?

Calvo i Catalá ho neguen; el Suprem no ho descarta

La gran incògnita és si tots aquests moviments tindran un impacte directe sobre l'inici del judici, que estava previst per al gener amb l'inici de les qüestions prèvies al desembre. Tant la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, com l'exministre de Justícia i diputat del PP, Rafael Catalá -qui ha negociat amb Dolores Delgado els nomenaments- han descartat canvis en els terminis. Però fonts del Suprem assenyalen que podria retardar-se unes setmanes perquè Susana Polo tingués temps d'informar-se sobre la causa i també el nou ponent de la sentència.