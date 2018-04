Institucions Penitenciàries estudia obrir un expedient disciplinari al funcionari d'Estremera

Institucions Penitenciàries estudia si obrir un expedient disciplinari contra José Ángel Hidalgo, el funcionari d'Estremera que en un article a 'Ctxt.es' va censurar que hi hagi presos polítics. Hidalgo ha comparegut aquest dilluns davant dels inspectors que han "esquarterat" tot el text, carregat de metàfores i al·legories, per analitzar-lo fil per randa. "Ells volen que opini com Mariano Rajoy", ha denunciat el funcionari després de comparèixer, assegurant que en tot moment ha esgrimit el seu "dret constitucional a la llibertat d'expressió".

"Aquest és un problema polític, a mi no se m'està qüestionant el meu dret a opinar, sinó el dret a opinar d'una determinada manera", ha afegit. Fonts d'Institucions Penitenciàries assenyalen que el procediment està en una fase d'informació prèvia i que hauran de decidir si tira endavant i se li obre un expedient. El dijous passat, Hidalgo va informar que Inspecció General d'Institucions Penitenciàries, que depèn del ministeri de l'Interior, l'havia citat per donar explicacions.