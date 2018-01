Interior torna a enviar policies a Catalunya per evitar l'entrada de Puigdemont

Canvi d'actitud del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que aquest dimecres no ha volgut donar cap dada sobre el dispositiu policial muntat a Catalunya per evitar l'entrada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per poder ser dimarts que ve al ple d'investidura al Parlament. Després d'assenyalar ahir que mirarien fins i tot als "maleters", avui ha assegurat que "els dispositius policials estan per ser dissenyats i després executats, però mai explicats". En declaracions als passadissos del Congrés, ha assegurat que només pot comentar amb els periodistes "que la situació de Puigdemont davant de la Justícia és la que és i tots la coneixem", en la mateixa línia del que ha avançat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

Però fonts d'Interior confirmen que s'ha reforçat el dispositiu policial a Catalunya, després que a finals d'any marxessin els últims agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya per l'1-O. Segons avança la Ser, Interior ha desplegat fins a 100 guàrdies civils a Girona per reforçar el control de la frontera. Es tracta, de nou, d'agents vinguts de Sevilla, d'on ja va sortir el famós reforç de cara el referèndum a crits de 'a por ellos, oé'.

El paisatge també ha canviat des de fa alguns dies al Parc de la Ciutadella. Dues furgonetes de la Policia Nacional están situades als dos accessos que hi ha per a vehicles, tant al Passeig dels Til·lers (per on habitualment no passen els cotxes) com a l'Avinguda Marquès de l'Argentera. En aquest segon cas, els agents estan ubicats davant la porta dwl Zoo i es limiten a veure passar de lluny els cotxes i les motos que es dirigeixen al Parlament, però no controlen l'accés. Un cop els vehicles han passat la barrera que separa la zona del Zoo de la del Parlament, ja no hi ha Policia Nacional i són els Mossos els que, com és habitual, controlen l'edifici del Parlament.