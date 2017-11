Jordi Sànchez serà el número 2 de la llista de Junts per Catalunya el 21-D

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, serà el número 2 de Junts per Catalunya a la llista per Barcelona en les eleccions del 21-D. Tal com ha avançat TV3 i ha confirmat l'ARA, Sànchez, que està en presó preventiva a Soto del Real imputat per un delicte de sedició, farà tàndem amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encapçalant la candidatura del PDECat, que es presenta sota les sigles Junts per Catalunya.

En formar part de les llistes, Jordi Sànchez ha renunciat al càrrec de president de l'ANC, un lloc que ocupava des del 2015, després que la seva predecessora, Carme Forcadell, acceptés formar part de Junts pel Sí en les eleccions del 27-S. En un comunicat adreçat als socis i simpatitzants de l’ANC, Sànchez ha fet saber que ha anticipat la finalització del seu mandat com a president de l’entitat, que finalitzava entre els mesos de gener i abril del 2018, per poder-se incorporar a la llista electoral de Junts per Catalunya. "Anuncio que he acceptat la petició del president Puigdemont d’assumir amb ell i altres persones el repte de renovar la majoria parlamentària i de govern al nostre país, amb l’objectiu de seguir avançant en la legitima defensa de la República Catalana", assegura en el text.

A través de Twitter, l'ANC ha dit que "respecta i valora" la decisió de Sànchez.

Respectem i valorem la teva decisió, Jordi. Et desitgem tot l'èxit en aquest nou camí. L'ANC serà al costat de totes les candidatures que defensin la República Catalana. https://t.co/Ot8fZrNrCX — Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de novembre de 2017

En la carta, Sànchez remarca el paper "clau" de l’entitat, com a "motor imprescindible" del país, i en destaca la dignitat, unitat i transversalitat. Així, demana "disculpes" per les decisions en què no ha "estat encertat". "A totes les persones associades, a la gent de les nostres territorials, sectorials i exteriors, a l’equip tècnic de l’Assemblea i en general a tothom qui ha confiat i ha fet gran l'entitat, us demano disculpes per aquests desencerts", diu a la carta.

L'anunci de Sànchez arriba després que l'ANC proposés que tots els partits independentistes i les forces sobiranistes, contràries al 155, es presentessin a les eleccions del 21-D en una llista conjunta en la qual s'hi incloguessin els presidents de l'Assemblea i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va apuntar fa uns dies que ells dos "més aviat haurien d'encapçalar la llista i no pas tancar-la".

Malgrat això, la decisió de Sànchez contrasta amb la del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que no serà en cap llista electoral perquè considera que la seva funció és seguir sent president d'Òmnium. Avui fa just un mes que els presidents de les entitats sobiranistes van ingressar a la presó, després de declarar davant de la jutge de l'Audència Nacional Carmen Lamela. Malgrat l’empresonament, Sànchez es mostra ferm per seguir endavant, sense renunciar mai a la construcció d’un país “lliure” en democràcia i en llibertat.

Les opcions de Geli, Anglada i Mascarell

L'exconsellera socialista de Sanitat, Marina Geli, és una de les possibles candidates de la llista del president. Geli, que ha rebut l'oferta en les últimes hores, ha demanat un temps per respondre -el termini per registrar les candidatures acaba aquest divendres- i, segons ha pogut saber l'ARA, ha indicat que no es veu ocupant un lloc de sortida. Geli ja va tancar la llista de Junts pel Sí per Girona el 27-S i ara podria optar per ocupar un lloc simbòlic a Junts per Catalunya.

Altres noms que Puigdemont ha sondejat per a la llista són el de l'exdelegat de la Generalitat a Madrid Ferran Mascarell i el de la historiadora Aurora Madaula, una de les impulsores de l'agrupació d'electors per una llista unitària, segons informa l'ACN. L'exdelegat del Govern a França, Martí Anglada; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, són altres de les persones que integraran la candidatura de Puigdemont, que també comptarà amb diputats, com Albert Batet.