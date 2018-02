Jordi Sànchez: “No veig cap motiu per a unes noves eleccions. No sé què resoldrien”

Jordi Sànchez està empresonat a Soto del Real des del 16 d’octubre. Respon a l’entrevista de l’ARA per escrit després de la seva declaració davant al Tribunal Suprem i a l’espera que resolgui sobre la seva llibertat. El fins ara líder de l’ANC és el president del grup parlamentari de JxCat i diverses veus el situen com a pla B a Carles Puigdemont.

Com va viure les festes de Nadal lluny de la seva família, a Soto del Real?

Ha sigut més llarg de l’habitual, més difícil per raons òbvies. Vam poder tenir comunicació familiar, sense vidres, tots quatre i jo. Va servir per alleugerir el pes dels dies.

¿Té esperances de poder sortir aviat? El jutge Pablo Llarena ha de decidir sobre la seva situació.

Tinc il·lusió per sortir, però no em veig amb cor d’especular. Però ja se sap el que va passar el 4 de desembre [van sortir sis dels deu presos] i d’esperances en tinc les imprescindibles. Estic preparat per entomar la continuïtat a la presó. Vull recordar que hi ha opinions molt taxatives, en el sentit que no hi ha cap motiu per a la presó preventiva, que provenen de catedràtics de dret penal d’arreu d’Espanya i de magistrats emèrits del mateix Tribunal Suprem. Hi ha tres factors que impedeixen caure en el desànim: tinc la consciència ben tranquil·la, rebo mostres d’escalf i estima diàriament, i la meva família no se sent avergonyida per la meva estada a la presó.

Què li va semblar l’entrada dels manifestants a la Ciutadella el dia del ple d’investidura fallit? ¿Pot afectar la seva situació?

No és una qüestió de si ens afecta o no als que som a la presó, és el convenciment que el camí que hem seguit fins ara s’ha de mantenir amb una convicció de civisme i no-violència. Increpar els representants del poble ens debilita la raó.

¿Creu que aquell dia ERC va “sacrificar” Carles Puigdemont, tal com deia ell mateix a Toni Comín?

No tinc prou informació des de la presó. No vull pensar en aquests termes. La unitat d’acció i la lleialtat és l’únic camí per avançar.

¿És partidari de buscar un candidat alternatiu? ¿Preveu unes noves eleccions?

No ens hem de precipitar. La meva opció és el president Puigdemont presidint un Govern normalitzat i treballant des de la plaça Sant Jaume. No és fàcil, però no és impossible. Tenim temps per encaixar totes les peces i començar bé la legislatura respectant el mandat de les urnes. Que ningú pateixi, trobarem la manera de fer-ho i fer-ho bé. Estic segur que es trobarà la solució. I no veig cap motiu per a unes noves eleccions. No sé que resoldrien.

Sona com a pla B a Puigdemont.

Fins on sé el president Puigdemont continua sent el candidat a ser investit per la majoria independentista. No és el moment ni hi ha les circumstàncies oportunes per a especulacions. És moment per a la política, no per especular.

En la seva declaració davant Llarena va acatar la legalitat espanyola.

Efectivament, amb el mateix compromís que havien adquirit altres investigats que ja estan en llibertat. I cal afegir que haver assumit l’acta de diputat comporta explícitament l’acceptació de l’ordenament vigent. Ho vaig fer per via doble.

Com va viure el 21-D?

Amb més tranquil·litat del que esperava. No tinc televisió a la cel·la i vaig demanar a tres o quatre interns que anotessin els resultats. Són excepcionals. Coincideixen amb el que Jordi Turull i Josep Rull ens van dir amb el Jordi Cuixart en la visita del dia de reflexió.

Però no es va arribar al 50%. ¿Està legitimat el desplegament de la República?

Superar 2.000.000 de vots és la confirmació que la maduresa de l’independentisme és molt gran. També demostra que el Govern no va manipular ni enganyar amb els resultats de l’1-O. Però hem d’assumir que ens vàrem quedar, per segona vegada, a les portes de la majoria absoluta de votants. La legislatura ha de servir per fer encara millor les coses, no ens hem de demostrar res a nosaltres mateixos. El futur Govern, amb Puigdemont com a president, ha de fer molta política i bones polítiques de fons i valors del que ens identifiquem com a República. I només la preservarem si la blindem amb la majoria absoluta de votants.

Què ha de fer el sobiranisme davant l’immobilisme de l’Estat?

No tinc constància que s’hagi iniciat encara la negociació ni tan sols contactes entre la majoria al Parlament i el govern espanyol. El primer que ha de fer l’independentisme és buscar aquestes vies i explorar possibles acords per garantir una legislatura dins la normalitat.

I amb el PSOE per fer fora el PP?

De moment, el PSOE no ha enviat cap missatge ni públic ni privat per intentar governar Espanya aprofitant la majoria que es podria crear al Congrés de Diputats. Però el més important és que el PSOE no s’ha distingit per oferir solucions diferents a Rajoy al problema polític que ens ocupa. Lamentablement el PP i el PSOE comparteixen una visió molt semblant sobre Catalunya.

Fa poc el van castigar amb un canvi de mòdul per haver intervingut en un míting de JxCat a través d’àudio. Té bona relació amb els companys?

Era més tranquil el mòdul 1. El tracte amb els presos és correcte, amb alguns, pocs, et fas més i amb la majoria et saludes, et respecten i si et demanen alguna cosa els intento ajudar. Els estrangers, que són la majoria, t’acostumen a veure amb simpatia sense entendre gairebé res. Dels espanyols, la majoria t’expressen per aquest ordre que no comparteixen que Catalunya pugui marxar d’Espanya però seguidament et diuen que no entenen que per idees polítiques, sense haver matat a ningú, siguis a la presó.

A més del canvi de mòdul, està pendent d’una altra sanció.

Sí, estic pendent de la junta disciplinària. La sanció podria ser de 30 dies sense passeig (pati) ni activitats conjuntes. És a dir, no sortir de la cel·la de les 13.30 fins a les 19. Sopar en trenta minuts i tornar a la cel·la. Recorreré la segona sanció.