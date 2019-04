Jordi Sànchez condiciona la investidura de Pedro Sánchez a acceptar el referèndum com a solució en els "propers anys"

El cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, ha fet una roda de premsa des de la presó de Soto del Real i ha fixat les condicions per donar suport al PSOE després de les eleccions del 28 d'abril. Amb una bandera espanyola al darrere i la foto del rei Felip VI, col·locats per part de la direcció del centre penitenciari madrileny, Sànchez ha afirmat que està convençut que el PSOE acabarà "acceptant" la via del referèndum com una solució per "pragmatisme" i "sentit històric". En aquest sentit, el cap de llista de JxCat ha asseverat que no demanarà que es concreti un referèndum abans de la investidura, sinó que formi part d'una de les solucions al conflicte. A parer seu el referèndum s'ha d'abordar en una taula de diàleg i concretar-se en els "propers anys".

"Ha de ser part de la cartera de solucions que portin Pedro Sánchez a la investidura", ha afirmat, afegint que sent conscients de les "dificultats" del sistema polític espanyol seran "responsables" i no demanaran que el PSOE compri la seva solució abans de la investidura. "No imposarem la solució abans de diàleg, però no permetrem que s'imposi una altra solució. Ha d'estar sobre la taula per veure com es concreta el mandat democràtic", ha afirmat.

Així, ha demanat el suport dels votants el 28-A per tal de tenir "força" i poder condicionar la legislatura espanyola. "És indispensable que si algú vol rebre el suport de JxCat accepti el referèndum com una solució. Ja concretarem el com i amb quina data. No estem exigint el referèndum abans de la investidura, som responsables i sabem de les dificultats del sistema polític espanyol. El que no podem acceptar és que un candidat ens demani el suport i no tingui la voluntat d'acceptar la solució [del referèndum] que JxCat posa sobre la taula", ha afirmat. "Volem acord i estabilitat, volem un president de govern que tingui suport estable però el volem per poder concretar solucions al problema i això passa perquè el referèndum pugui ser concretat al llarg dels propers anys i formi part de la cartera de solucions que portin Pedro Sánchez a la investidura", ha aclarit.

En cas que això no passi i Sánchez mantingui el no al referèndum, com ja va fer en el debat de pressupostos, JxCat no es fa "responsable" d'una repetició electoral. "La pressió ha de ser sobre el candidat", ha asseverat. "Hem de poder tenir un nombre gran de diputats per poder condicionar Pedro Sánchez (...). Volem un acord i estabilitat, el volem per poder concretar solucions i això passa per la proposta que el referèndum pugui ser concretat en els propers anys i formi part de la cartera de solucions. Si ell no accepta haurà de respondre ell, no ens en fem responsables del que ell no accepti", ha asseverat.

Segons ell, malgrat que ara el PSOE es negui al referèndum d'autodeterminació, l'acabarà "acceptant" per "pragmatisme" i "sentit històric". "Les línies vermelles les pot anunciar el PSOE o els partits constitucionalistes, la realitat i el pragmatisme de qui vol governar el portaran a modificar-ho. El PSOE té necessitat de trobar un soci estable per poder garantir quatre anys que portin solucions als problemes de la política catalana i espanyola. No poden formar part del grup del bloqueig. Estem convençuts que el referèndum formarà part de la solució. El PSOE acceptarà assumir el repte de la responsabilitat històrica", ha dit. "Nosaltres no tenim línies vermelles, tenim conviccions. Tenim voluntat de diàleg, ho tenim des d'una adhesió absoluta al que va representar l'1 d'octubre", ha dit, i ha afegit que el PSOE "acceptarà" aquesta via perquè sinó voldrà dir que "accepta el bloqueig o s'obre a negociar amb la dreta".

En aquesta campanya, JxCat ha donat diverses versions: la versió del cap de llista matisa la versió de la número dos de la candidatura, Laura Borràs, que ha mantingut que l'"exercici de l'autodeterminació" i la "fi de la repressió" són condicions 'sine qua non' per donar suport a Sánchez. En canvi, el número u, situa el llistó de donar els vots a Sánchez a que no negui la consulta com una solució al conflicte.

Preguntat per aquesta contradicció, Sánchez ha dit que era una qüestió terminològica i que estan en la mateixa línia.

La Junta Electoral Central (JEC) ho ha autoritzat aquest dijous a l'agència Efe i diumenge a l'ACN. L'autorització de la JEC a Sànchez arriba després que permetés a Oriol Junqueras, cap de llista d'ERC, també fer una roda de premsa a l'ACN, prevista per aquest divendres.

Malgrat la permissió en aquest cas de la JEC, l'organisme ha vetat un debat a la presó, a petició de Sànchez, entre els caps de llista el 28-A per "manca de concreció" i ahir el Tribunal Suprem va denegar als presos de JxCat atendre als mitjans de comunicació durant els recessos del judici.