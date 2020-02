Jordi Sànchez surt de la presó per fer un voluntariat

L’exlíder de l’ANC i president de la Crida, Jordi Sànchez, ha començat aquest dimarts el voluntariat en una entitat social acollint-se a l’article 100.2 del reglament penitenciari. Es tracta de la Fundació Canpedró, dedicada a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Sànchez hi acudirà tres dies a la setmana (dimarts, dijous i divendres) durant el dia, però haurà de tornar a dormir a la presó.

Quan passaven pocs minuts de dos quarts de cinc, Sànchez ha acudit al centre, a Barcelona, acompanyat de la directora de l’entitat, Teresa Villoro. “És molt important la participació de Jordi Sànchez, li agraïm molt que estigui amb nosaltres”, ha dit la directora. També ha explicat que no és l’únic pres que ha fet aquest voluntariat, sinó que altres empresonats també han participat en la fundació. Les tasques que farà Sànchez aniran des d’ajudar al menjador –on s'atenen persones amb pocs recursos– fins a fer reforç escolar als infants amb falta de suport familiar i a qualsevol necessitat que requereixin els usuaris.

L’exlíder de l’ANC, doncs, farà el mateix que ja han fet altres presos polítics: el primer va ser el president d’Òmnium, Jordi Cuixart , que surt per treballar a la seva pròpia empresa, i la setmana passada l’exconseller Joaquim Forn es va incorporar a l’equip jurídic de l’empresa Mediapro. L’exconsellera Dolors Bassa i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell també s’han acollit a l’article 100.2 per tenir cura dels seus familiars.

Sànchez ha sortit aquest dimarts per anar a fer el voluntariat després de gaudir del segon permís de 48 hores el cap de setmana. Arran d’això, dissabte va protagonitzar la primera entrevista d’un pres en directe al programa de TV3 Preguntes freqüents . Entre altres coses, va apostar per aprofitar l’”oportunitat de diàleg” amb la Moncloa com a millor “antídot”, si funciona, contra la unilateralitat.