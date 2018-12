Jordi Turull és traslladat a la infermeria de Lledoners en el seu catorzè dia de vaga de fam

L'exconseller Jordi Turull ha estat traslladat a la infermeria de la presó de Lledoners quan es compleixen catorze dies des que va començar la vaga de fam. El seu metge personal, el doctor Jaume Padrós, ha explicat a Twitter que la seva "situació individual" ho feia "aconsellable", i serveis penitenciaris ha confirmat a l'ARA que per indicacions facultatives Turull és a la infermeria del centre penitenciari.

Aquesta nit farà 2 setmanes que @jordialapreso i @jorditurull van iniciar vaga de fam. Malgrat mantenir-se estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable que ara @jorditurull sigui traslladat a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) 14 de diciembre de 2018

Pardós, que també és president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha explicat en el seu tuit que tant Turull com Jordi Sànchez -que va començar el mateix dia la vaga de fam- es mantenen "estables", però que els efectes del "temps transcorregut" sobre la salut de l'exconseller recomanen una assistència especial. Fonts sanitàries han indicat a l'agència Efe que l'estat de salut de l'exconseller no presenta cap signe d'alarma, encara que en les últimes hores ha començat a mostrar símptomes de cansament i abatiment, propis de gairebé dues setmanes sense ingerir aliments sòlids, més enllà d'aigua amb glucosa i minerals.

Aquesta situació, han afegit les mateixes fonts, aconsella el trasllat de Jordi Turull a la infermeria de Lledoners per ser sotmès als controls mèdics necessaris. Les mateixes fonts adverteixen que els quatre líders independentistes presos en vaga de fam -Turull, Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn- entraran la setmana que ve en una etapa crítica per al seu estat de salut, atès que la vaga de fam pot començar a fer efecte en ells, i és probable que se'ls hagi d'ingressar en infermeria a tots per fer-los seguiments.

Malgrat que depèn de cada organisme, la doctora Nancy Babio, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, indicava recentment a l'ARA que al voltant dels vint dies de vaga ja existiria "perill per a la vida" de Turull i Sànchez, amb possible atrofiament dels músculs respiratoris, disminució del bombejament del cor i risc de "tot tipus d’infeccions" a causa de la baixada de defenses. El procés de recuperació a partir d’aquí, va dir, ja seria més "llarg i complex". Per la seva banda, el doctor Josep Terés, que encapçala la comissió d’experts que monitoritza la vaga de fam, afegia que en dues o tres setmanes de dejuni poden aparèixer problemes neurològics.

En cas que empitjorés l'estat de salut de Turull, i en compliment del protocol de presons, podria ser traslladat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa (Vallès Occidental). El mateix protocol indica que, en un cas extrem, per indicació facultativa i després de l'autorització d'un jutge, els presos en vaga de fam poden ser sotmesos a l'alimentació forçada (administració de sèrum).

"La vostra lluita és la nostra lluita": els missatges de suport

Els missatges d'ànims a Turull no han trigat en aparèixer a les xarxes socials. "Molta força i molts ànims!", ha dit la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, mentre que la CUP ha enviat "tota la força" al membre de l'anterior Govern, afegint: "La vostra és una lluita digna i justa".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també ha enviat "molta força" a Turull i la seva família, afegint igualment el missatge "la vostra lluita és la nostra lluita".

Més contundent ha estat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que també a través de Twitter: "Vergonya d'Estat espanyol, vergonya dels que callen, vergonya dels qui guarden en un calaix des de fa més d'un any uns recursos que segons la normativa s'han de resoldre en un termini màxim de 30 dies. I vergonya dels qui podent-ho denunciar no ho fan. Miserables!", ha dit. Puigdemont fa referència als motius de la vaga de fam dels presos: el "bloqueig" del Tribunal Constitucional als seus recursos, fet que impedeix que puguin elevar la seva causa a la justícia europea.