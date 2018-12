Els presos es plantegen fer vaga de fam

Els presos polítics es plantegen tirar endavant mesures de protesta per denunciar la seva situació jurídica. A les portes del judici de l'1-O, tenen diferents accions sobre la taula per dur a terme en els pròxims dies. Entre les mesures, s'hi inclouria la possibilitat d'iniciar una vaga de fam com a eina de protesta amb l'objectiu de denunciar el comportament de la justícia espanyola. Entre els presos que se l'estarien plantejant, hi ha l'exlíder de l'ANC i president de JxCat, Jordi Sánchez, i algun altre dels líders independentistes que estan tancats a Lledoners. La resta optaria per altres accions. Aquest dissabte podrien anunciar diferents mesures de protesta.

Un dels objectius de la vaga de fam és denunciar que el Tribunal Constitucional està posant traves perquè, consideren, el seu cas no arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Per tal d'acudir a Europa, primer, la legislació obliga a esgotar totes les instàncies judicials internes de l'Estat i, fins que aquestes no prenguin una decisió, no s'obre la possibilitat d'acudir amb èxit a Estrasburg. Des de fa un any, el TC ha acceptat estudiar els tots recursos d’empara dels presos polítics però no n'ha resolt cap, la qual cosa, defensen, lluny de ser una dada positiva, és una estratègia de l’alt tribunal per impedir que arribin al TEDH. S’agafen a les dades: el TC només accepta estudiar poc més de l’1% dels recursos d’empara que s’interposen.

Ara per ara, només iniciarien aquesta protesta Sànchez i algun altre diputat pres. Aquesta eina, emmarcada en la lluita no violenta, té precedents en el context dels Països Catalans: la va exercir als anys 70, durant el franquisme, diverses vegades l’activista catalanista Lluís Maria Xirinacs i, més recentment Jaume Sastre, a les Illes Balears, que va fer una vaga de fam de quaranta dies en contra de la política educativa del govern del PP.

Imatge d'unitat a Lledoners

Aquest divendres el vespre Òmnium ha distribuït la primera fotografia dels presos polítics de Lledoners amb l'objectiu de "traslladar un missatge d'unitat i serenor". En el comunicat, però, els presos ja remarquen la “pluralitat” que els caracteritza i fan un avís a navegants per les diferents mesures que poden emprendre a partir d'ara: "Es comprometen a respectar totes les opcions personals per reivindicar i denunciar la injustícia d’aquest procés judicial”.

En el comunicat, també lamenten que en la fotografia no puguin ser-hi ni l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell ni l’exconsellera Dolors Bassa, empresonades al Catllar i a Puig de les Basses, respectivament.

És la primera fotografia de tots els presos polítics junts des que van ser empresonats l’any passat. Té, doncs, el valor de ser una imatge inèdita. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser privats de llibertat el 16 d’octubre del 2017, després de declarar davant la jutge Carmen Lamela a l’Audiència Nacional; els exconsellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn són a la presó des del 2 de novembre del 2017; i Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva van tornar a ser empresonats el 23 de març passat. Havien quedat en llibertat per a la campanya electoral del 21 de desembre i després van tornar entre reixes a les acaballes de la instrucció del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

D’acord amb el comunicat, els presos han pogut distribuir aquesta fotografia a través del Sistema d’Avaluació Motivacional (SAM) que avalua el dia a dia dels interns i la seva adaptació al centre penitenciari.

Els recursos pendents de resoldre al Constitucional

Des de fa un any el Tribunal Constitucional estudia resoldre el recurs d’empara de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart del novembre de 2017 contra de l'ordre de presó de l'Audiència Nacional el 16 d'octubre i, l'alt tribunal, encara no s'ha pronunciat ni a favor ni en contra. També ha fet el mateix en el cas de la resta de presos polítics en presó preventiva –el TC ha admès els recursos de Rull, Turull, Forn, Junqueras, Romeva, Forcadell i Bassa- però no els ha resolt. Sí que s’ha pronunciat en contra, però, de suspendre l'empresonament mentre no emet una sentència.

El TC també ha acceptat estudiar tots els recursos que han interposat els diputats sobre la vulneració del dret de participació política i l’accés en igualtat de condicions als càrrecs públics; la qüestió de si és el Tribunal Suprem el competent per jutjar l’1-O en lloc del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; els recursos en contra del processament per rebel·lió de tots els encausats; i també la suspensió per part del jutge Pablo Llarena dels diputats de JxCat i ERC processats.