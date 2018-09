Borrell afirma a la BBC que "personalment" és partidari de l'alliberament dels presos polítics

Josep Borrell ha assegurat aquest dimarts que "personalment" és partidari de l'alliberament dels presos polítics catalans. En una entrevista amb la cadena britànica BBC, el ministre espanyol d'Exteriors ha admès que Catalunya és una "nació" a la pregunta del periodista de com la qualifica.

A la pregunta de què pensa sobre el pròxim judici als nou líders catalans empresonats, Borrell ha subratllat que "personalment" preferiria que estiguessin "incondicionalment lliures" perquè considera que es podrien haver pres altres mesures per evitar que fugissin. Amb tot, ha insistit que el seu govern no pot influir en les decisions judicials perquè "a Espanya hi ha divisió de poders".

No obstant, el ministre ha insistit que el seu govern "no té capacitat" per influir en les decisions dels tribunals, ja que a Espanya hi ha "divisió de poders". Borrell ha afirmat també que la "Constitució espanyola no permet l'autodeterminació" i ha negat que es pugui preguntar sobre la "secessió" de Catalunya, ja que no hi ha cap llei espanyola ni internacional que empari aquest dret que, al seu parer, només poden reclamar pocs territoris, com Etiòpia i Somàlia.

A més, ha lamentat que el president Quim Torra i l'independentisme parli "en nom de Catalunya" ignorant que és una nació "dividida en dues parts" que ha quedat "ferida" per una crisi política que ha durat anys per la inactivitat del govern de Mariano Rajoy, que ha mirat cap a una altra banda. En aquest sentit, ha afirmat que es van malinterpretar les seves paraules sobre que "s'havia desinfectar Catalunya" i ha afirmat que ell es va referir al fet que "per curar" s'havia de "desinfectar les ferides abans de cosir-les" però que en cap cas es va referir a "desinfectar la societat catalana".