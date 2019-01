Josep Poblet, l'home fort del PDECat a Tarragona, plega

Josep Poblet, històric home fort del PDECat a Tarragona, plega. L'alcalde imbatible de Vila-seca (Tarragonès) dels últims 26 anys -va entrar com a regidor el 1986- i president de la diputació des de 2007, va anunciar ahir per sorpresa en una conferència que abandona la política. Poblet, de 62 anys, va justificar la decisió presa per la necessitat de deixar pas a les noves generacions. "Ha arribat el moment de fer un canvi de cicle", va afirmar abans de remarcar que "saber posar el punt i final a una trajectòria personal també és guanyar".

En pocs dies, s'ha de saber qui rellevarà aquest històric polític que va empunyar la vara d'alcalde el 1993, quan Joan Maria Pujals va deixar l'alcaldia per ser conseller de Cultura.Des de les eleccions de 1995, Poblet ha revalidat una i una altra vegada la majoria absoluta, però en els últims comicis, aquesta imbatibilitat va començar a trontollar, assolint només 11 regidors dels 21 amb una oposició molt fragmentada entre Ciutadans, Vila-seca en Comú, PSC, Decidim Vila-seca i el PP.

"És hora també de finalitzar el meu temps de les responsabilitats públiques al vostre servei. Ho crec sincerament", va afirmar davant el mig miler de persones que omplien la sala municipal. "M'heu d'escoltar ara amb el cor una paraula que surt del fons dels meus sentiments, i aquí sí que no us enganyo: és una sola paraula: gràcies, moltíssimes gràcies", va anotar visiblement emocionat enmig de forts aplaudiments dels congregats.