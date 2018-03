Junqueras: "És hora de fer govern d’una vegada. Algú creu que estem millor amb el PP presidint la Generalitat?"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, reclama als partits sobiranistes que desbloquegin la investidura sense demora. En una entrevista per escrit a TV3, el líder dels republicans considera que ha arribat l'hora de fer govern i acabar amb l'aplicació del 155 a Catalunya. "No és hora de retrets; és hora de fer govern d'una vegada. Algú creu, de debò, que estem millor sense govern a Catalunya i amb el PP presidint de facto la Generalitat?", es pregunta de forma retòrica.

"Per tant, és imprescindible que recuperem les institucions per afrontar d'immediat, amb més eines i recursos, els atacs a àmbits tan sensibles com l'escola catalana, la salut o els mossos d'esquadra", afegeix. La prioritat del proper executiu ha de ser, segons Junqueras, "generar consensos amplis per ser més forts davant l'autoritarisme i la involució democràtica". I això implica "governar millor que mai, de manera honesta i al servei dels interessos de la majoria". "La llavor de la llibertat, germinarà", es mostra convençut.

Junqueras no parla d'independència a curt termini i apunta que en els propers anys "tocarà defensar els drets civils i polítics davant l'autoritarisme de l'Estat i de la formidable aliança conservadora que el sustenta".

Fa gairebé quatre mesos que Junqueras és a la presó d'Estremera, des d'on ha demanat insistentment que se l'alliberi o que, almenys, se'l traslladi a una presó catalana: "Per a mi el més important no és ser en una presó aquí o allí, però pels meus fills sí que ho és d'important. És increïble que perjudiquin les famílies".

Resposta a Santi Vila

En l'entrevista, Junqueras també respon a les crítiques contra ell que l'exconseller Santi Vila ha inclòs al seu llibre. "Suposo que deu ser fàcil oblidar que ja havien detingut els Jordis a mitjan d'octubre, abans que féssim cap declaració. I ara han tornat a detenir gent. En fi, a la vida hi ha moments per parlar i moments per callar i la grandesa o no d'una persona es valora, també, per quan sap callar. En tot cas, no entraré en una espiral de retrets. La història i el poble de Catalunya segur que posaran tothom on li correspon", conclou.