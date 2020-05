Junqueras i Romeva tornaran a sortir de la presó per anar a treballar tot i el covid-19

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva podran tornar a sortir de la presó de Lledoners per treballar, un cop la junta de tractament del centre els ha modificat les condicions de l'article 100.2, amb què ho feien abans que arribés el covid-19 a l'Estat. Tots dos, a més, passaran més temps a les seves respectives feines. Junqueras es traslladarà al monestir de Poblet, segons ha avançat El Nacional, on fonts republicanes expliquen que treballarà a l'arxiu i seguirà preparant les classes de la Universitat de Vic. Podrà sortir de Lledoners 12 hores durant quatre dies a la setmana, si bé el permís que tenia abans del confinament provocat per l'emergència sanitària només l'autoritzava a fer-ho sis hores durant tres dies.

Romeva seguirà treballant al mateix centre de recerca especialitzat en els acords de pau que van acabar amb la guerra dels Balcans i podrà sortir 10 hores durant quatre dies –abans podia fer-ho 6 hores i tres dies–. Ara bé, no es podrà reincorporar de moment a l'entitat en la qual feia voluntariat. En els dos casos, la conselleria de Justícia justifica l'increment d'hores, entre altres coses, pel fet que hagin de "recuperar" les que han perdut durant les últimes setmanes.

Forcadell haurà d'esperar

La junta de tractament de Mas d'Enric també ha modificat les condicions de la sortida de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ho podrà fer 12 hores durant tres dies per setmana per fer tasques de voluntariat i tenir cura de la seva mare –abans eren 9 hores i tres dies–. Però en el cas de Forcadell la sortida no podrà ser imminent i, com també li passa al líder de la Crida, Jordi Sànchez, hauran d'esperar que la conselleria autoritzi a sortir els presos amb 100.2 que no ho fan per treballar. La desescalada als centres penitenciaris haurà de permetre en algun moment que els interns que fan tasques de voluntariat o que tenen cura de familiars puguin reprendre-les, però aquesta és una decisió que encara no s'ha pres, informen fonts del departament de Justícia.

La presó de Mas d'Enric està ubicada a El Catllar (Tarragonès), una de les zones amb menys probablitat de rebrot del covid-19, en base als informes de la conselleria de Salut. Aquest fet i la probable entrada de Tarragona i les Terres de l'Ebre en la fase 1 de desconfinament a partir de la setmana que ve podria ser un argument per justificar ritmes diferents de desescalada en funció de la ubicació de les presons. Sigui com sigui, serà una decisió que haurà de valorar la conselleria.

Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull ja fa setmanes que es van reincorporar a la feina, perquè els seus centres de treball van reobrir un cop es van relaxar les mesures de confinament. També surt regularment Dolors Bassa, que va ser contractada per una residència de gent gran al seu poble, Torroella de Montgrí.