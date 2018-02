Les defenses de Junqueras, Sánchez i Cuixart porten la seva detenció a les Nacions Unides

Les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han presentat aquest dijous el cas del seus empresonament davant el grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides. L'acció l'han presa a través dels advocats especialistes en drets humans Ben Emmerson, Rachel Lindon i Jessica Jones. L'exvicepresident del govern i els dos activistes, el president d'Òmnium i el diputat i ex vicepresident de l'ANC, són actualment en presó provisional a dos centres penitenciaris de la província de Madrid. La presentació de la demanda ha estat anunciada aquest dijous al matí a Londres.

En paraules d'Emmerson durant la conferència de premsa, el cas no "demana que l'ONU es pronuncií sobre la independència de Catalunya sinó que busca la reafirmació de les Nacions Unides en què el govern espanyol no pot reprimir els dissidents polítics a través de detencions arbitràries. Aquest serà el principi del procés i no el final. Esperem que les Nacions Unides pressionin el govern de Madrid perquè els alliberi." Emmerson ha destacat que "els detinguts són perseguits per les seves idees polítiques".

Sobre el fet que l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, pres també amb Oriol Junqueras a Estremera, no hagi volgut que se l'inclogui en la nova acció legal, Emmerson ha destacat que la seva decisió "posa de manifest la dramàtica cruïlla" en què es pot trobar, veient-se obligat a renunciar al seu escó i les seves posicions polítiques per "aconseguir la llibertat." Una circumstància qualificada per Emmerson com una "afrenta a la llibetat d'expressió". "En una democràcia —ha reblat— la presó no és pot utilitzar com un mecanisme per suprimir la llibertat d'expressió i associació. Espanya està registrant un retrocés en els principis democràtics utilitzant la maquinària de l'Estat com un mètode coercitiu. Espero que Espannya no estigui tornant a èpoques passades de su època obscura."

L'acció davant del grup de Treball de Detencions Arbitràries pot tenir, però, un efecte més propagandístic a nivell internacional que legalment efectiu. Aquesta instància de l'ONU és la mateixa que va fallar el febrer de 2016 que Julian Assange era sotmès a detenció il·legal efectiva després que es refugiés a l'ambaixada d'Equador l'estiu de 2012 per evitar la seva possible extradició a Suècia. De fet, així ho ha reconegut un dels lletrats, Rachel Lindon, quan ha comentat que "esperem que el grup de treball, en alguns mesos, constati que Espanya ha violat els seus drets fonamentals. I encara que no és vinculant la decisió, seria un missatge fort ja que, de moment, totes les portes estan tancades."

Ben Emmerson ha insistit en què encara que les diferents legislacions europees inclouen en els seus ordenaments jurídics el delicte de rebel·lió i sedició, en tots els casos "requereixen violència, cosa que no s'ha produït". L'advocat ha destat en tot moment el caràcter "pacífic" del moviment independentista català. Encara que l'equip legal d'Emmerson ha dut casos de violació dels drets humans contra Ruanda, Veneçuela i Iran, el lletrat ha destacat que l'Estat espanyol no és pot "incloure" en la mateixa categoria de països. "També hem dut casos contra el Regne Unit." En qualsevol cas, sí que afirmat que des de Londres s'hagués pres una decisió de presó contra els líders independentistes escocesos. "Es difícil de creure que aquí s'empresonés ningú per les seves idees".

La raó per la qual l'acció legal no s'ha dut davant la Cort Europea de Drets Humans és, com ha explicat Emmerson, "primer s'han d'esgotar totes les vies domèstiques" davant el sistema judicial espanyol." Els tres advocats han estat contactats per les defenses a l'Estat espanyol dels tres empresonats.