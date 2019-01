Junqueras: "La solució política per a Catalunya ha de ser multilateral"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat en una entrevista a 'El País' que la solució política per al conflicte català només pot ser "multilateral. "Estic compromès amb el bilateralisme i el multilateralisme, amb un diàleg obert", assegura: "Els grans problemes als quals ens enfrontem, ambientals, polítics i també el català, superen l'àmbit de decisió dels Estats". En el mateix sentit, Junqueras, empresonat a Lledoners, ha insistit que "cap gran conflicte és estrictament unilateral" i ha insistit que "les solucions han de ser de caràcter multilateral, també en el cas català", conclou.

D'altra banda, Junqueras considera que l'independentisme "mai" ha actuat "contra la legalitat vigent": "Convocar un referèndum no és il·legal, va ser exclòs del Codi Penal de manera explícita". "No hem comès cap delicte", sentencia: "Ni jo soc un enemic d'Espanya".

En el mateix sentit, l'exvicepresident ha recordat a 'El País' que el Govern va decidir "seguir treballant en la via de la negociació" després del referèndum: "No vam trobar ningú a l'altra banda". D'altra banda, i a la pregunta de si l'estratègia de l'executiu el 2017 va fracassar, Junqueras respon: "Si per fracassar entén estar tancat a la presó, doncs sí, hem fracassat".

En l'entrevista, Junqueras es referma en la seva estratègia de defensa de cara al judici contra l'1-O: "Defensarem qüestions com que convocar un referèndum no és delicte". En paral·lel, considera que el judici "no serà just" perquè no ho han sigut "ni el procediment ni la instrucció". Per això demana al Tribunal Suprem que revisi el missatge de WhatsApp que el senador Ignacio Cosidó hauria enviat als membres del seu grup del PP "sobre «controlar el Suprem des de darrere»".

Sobre la tramitació dels pressupostos de l'Estat, Junqueras insisteix que el suport d'ERC "dependrà de la voluntat del govern espanyol": "Ha de saber que els drets democràtics ni es compren ni es venen", sentencia.