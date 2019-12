ERC s'inclina per reactivar la negociació amb el PSOE si "la política desplaça la repressió"

ERC arribava aquest dissabte al seu 28è congrés nacional amb el dubte de si tornarà a seure a la taula de negociació amb el PSOE sobre la investidura, unes converses que dijous va congelar. Els republicans han donat senyals de voler tornar a dialogar amb els socialistes, però sempre que s'obri "una nova etapa política" en la qual "la política desplaci la repressió". Així ho ha dit el coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès: "¿ Se entiende o no se entiende?", ha dit en castellà perquè no hi hagués dubtes sobre el destinatari del missatge.

¿Com interpretaria ERC que es comença a posar fi a aquesta repressió? Aragonès ha donat alguna pista exigint la llibertat "immediata" del president del partit, Oriol Junqueras, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que li va reconèixer la immunitat com a eurodiputat. Fonts republicanes expliquen que la direcció d'ERC vol veure un "gest concret" en aquest sentit, i espera que l'Advocacia de l'Estat, que depèn directament del govern espanyol, es posicioni a favor del compliment de la sentència del tribunal de Luxemburg. Si es produís aquest gest, la investidura podria situar-se a la primera setmana de gener. Difícilment podria ser abans que acabi l'any ja que, qualsevol eventual acord amb el PSOE, hauria de ser ratificat per un Consell Nacional d'ERC.

ERC: un "trencaglaç" per al diàleg

El també vicepresident del Govern ha erigit el seu partit com el "trencaglaç" d'un camí que acabi per trobar una solució dialogada amb l'Estat al conflicte català. "ERC assumeix el paper de trencaglaç dels murs del bloqueig, dels murs que es neguen a fer política. Volem ser portaveus del sit and talk", ha exposat, fent seu el lema de Tsunami Democràtic. Així, ERC s'obre a tornar al diàleg amb els socialistes però, per fer-ho, primer analitzarà amb lupa com actua l'Estat amb Junqueras després del TJUE. És obvi que no està en mans del govern espanyol excarcerar-lo, però els republicans entenen que sí que pot contribuir a aconseguir-ho a través de l'Advocacia General de l'Estat. "Ara és l'hora de la política", ha conclòs Aragonès.

651x366 El plenari del 28é Congrés Nacional d'ERC amb Marta Vilalta, Pere Aragonès i Roger Torrent al capdavant. / CÈLIA ATSET El plenari del 28é Congrés Nacional d'ERC amb Marta Vilalta, Pere Aragonès i Roger Torrent al capdavant. / CÈLIA ATSET

En la primera part del congrés s'han repartit les intervencions els quatre màxims dirigents del partit: el president, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira; el mateix Aragonès, coordinador general; i la secretària general adjunta, Marta Vilalta. El primer, com que està a la presó, ho ha fet a través d'un àudio. La segona, per videoconferència des de l'exili a Suïssa. I seguint el manual de qualsevol congrés, s'han repartit els papers.

Junqueras no ha fet cap al·lusió a la negociació dels socialistes i ha centrat la seva intervenció en defensar la importància de la independència. Però ha introduït un matís important: "Un nou referèndum és inevitable", ha dit als militants. L'aportació és destacada, ja que evidencia l'aposta d'ERC per tornar a celebrar un votació així, malgrat que ja s'hagin fet el 9-N i l'1-O.

Un altre dels conceptes que en aquest congrés ha pres força és el "d'ampliar la base" de partidaris de la independència. L'encarregada de desenvolupar-lo ha sigut Rovira. "Necessitem ser més per guanyar. Hem de ser més i amb més legitimitat", ha argumentat. Així, ha demanat als militants treballar per situar la independència com "el millor projecte" per a tots els catalans, de manera que no sigui percebut "ni com una amenaça, ni com una agressió, ni com un crim".

651x366 La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta. / CÈLIA ATSET La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta. / CÈLIA ATSET

El paper de Vilalta ha sigut el d'advertir a l'Estat que Esquerra no renuncia a cap via per aconseguir la independència. És cert que ara mateix la via unilateral no és la prioritària pel partit i que la principal divisa és "la bandera del diàleg", però també ha deixat clar que no renunciarà mai "a la desobediència civil quan faci falta".

Full de ruta polític

Precisament, en aquest conclave, Esquerra ha aprovat el seu full de ruta polític per als pròxims quatre anys. Un document que aposta per explorar un diàleg amb l'Estat malgrat les dificultats actuals i dilueix la unilateralitat. El referèndum torna a ser un element clau per als republicans en la seva estratègia per als temps vinents i proposen fins a tres vies per celebrar-lo.

Esquerra vol amb aquest congrés endreçar el partit per arribar al 2020 de la manera més ordenada possible. L'any que ve es visualitza com un any clau per als republicans, ja que hi ha molts elements que fan pensar que hi haurà eleccions catalanes, i ERC anhela guanyar-les per primer vegada des de la restauració de la democràcia. En aquest sentit, ahir, una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat augurava bones perspectives per al partit de Junqueras.

En els discursos no s'ha fet explícit aquest desig que hi hagi eleccions, però sí que Esquerra guanyi força en el taulell polític català. Aragonès ha recordat el triomf del partit en les últimes eleccions municipals i en les dues últimes generals a Catalunya. "Avui ERC som aquí dempeus. Més forts que mai. Més units que mai. Més guanyadors que mai", ha resolt.