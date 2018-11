La Junta Electoral permet a Adelante Andalucía fer mítings a les presons

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat a Adelante Andalucía, la coalició entre Podem, IU, Izquierda Andalucista i Primavera Andaluza, a oferir tres mítings durant la campanya electoral andalusa dins les presons, un fet inèdit fins ara en democràcia. Segons recullen diversos mitjans, la JEC ha atès el requeriment de la candidatura d'esquerres a través d'una consulta a la secretaria general d'Institucions Penitenciàries, que ha conclòs que no hi ha impediments legals per celebrar actes polítics en aquests centres.

La decisió, que la Junta Electoral ha fet pública aquest divendres, recorda que l'article 25.2 de la Constitució declara que "el condemnat a pena de presó" té "els drets fonamentals d'aquest capítol, a excepció dels que es vegin expressament limitats pel contingut de la resolució condemnatòria, el sentit de la pena i la llei penitenciària". A més, afegeix que la llei orgànica general penitenciària estableix que els presos "podran exercir els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi".

La petició va ser feta per la senadora María Isabel Mora, portaveu en les comissions de justícia i interior del Senat, que remarca el dret dels presos a rebre informació electoral, al mateix temps que avisava que seria "inconcebible" que el govern espanyol, presidit per Pedro Sánchez, pogués denegar aquesta proposta. "Seria molt greu que es minvi el dret que tenen els presos de poder rebre informació política", va sentenciar abans que es donés a conèixer el dictamen.