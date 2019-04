La Junta Electoral Central decideix avui si autoritza que la campanya del 28-A entri a la presó

La Junta Electoral Central (JEC) decideix aquest dijous (12 h) si autoritza que la campanya electoral del 28-A entri a les presons. Sobre la taula, les peticions d'ERC, que vol organitzar dos mítings electorals a Alcalá-Meco –on hi ha Dolors Bassa i Carme Forcadell– i Soto del Real –on estan tancats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart–, i de JxCat, que ha plantejat un debat entre candidats catalans a Soto del Real. Junqueras (ERC), Jaume Asens (En Comú Podem) i Albano Dante Fachin (Front Republicà) han acceptat l'oferiment per debatre amb Jordi Sànchez (JxCat), mentre que l'han rebutjat Meritxell Batet (PSC), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) i Inés Arrimadas (Cs).

Tant ERC com JxCat assumeixen que el Tribunal Suprem no permetrà als seus candidats sortir de la presó per fer campanya, tot i que ho han demanat, i reclamen, doncs, que es pugui portar la campanya als centres penitenciaris. Els dos partits independentistes juguen amb el precedent de la passada campanya electoral a Andalusia, quan la JEC va autoritzar tres actes d'Endavant Andalusia (la marca electoral de Podem) a les presons.

El debat electoral plantejat per JxCat seria inèdit a Espanya. El partit va fer la petició directament a la JEC. En canvi, Esquerra va vehicular la seva a través de la direcció dels Serveis Penitenciaris de l'Estat, dependent del ministeri de l'Interior. Segons ha pogut saber l'ARA, el govern espanyol va demanar a ERC que detallés quin tipus d'acte pretenia organitzar, ja que la petició inicial –que també es va fer a la consellera de Justícia com a responsable de les presons catalanes– era genèrica. Els republicans van aclarir que volien fer un míting a cada centre penitenciari i el govern espanyol va resoldre aleshores deixar la decisió en mans de la Junta Electoral.

Tant ERC com JxCat estan pendents aquest dijous de la resolució de la JEC, que marcarà el calendari de la campanya que comença el 12 d'abril. Tots dos partits són conscients, a més, que la coincidència de la campanya amb el judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem limita molt les dates per fer arribar la campanya a Soto del Real i Alcalá-Meco.

A més de fer campanya a les presons madrilenyes on estan reclosos els presos polítics, ERC també va reclamar poder fer campanya a les presons catalanes, un tràmit que s'ha vehiculat directament a través de la consellera de Justícia, Ester Capella, i que, segons fonts de la conselleria, encara no ha sigut autoritzat.

Oriol Junqueras i Jordi Sànchez són els cap de llista per Barcelona d'ERC i JxCat respectivament. Els republicans també han situat Raül Romeva com a número 1 al Senat. Pel que fa a Junts per Catalunya, Jordi Turull és cap de llista per Lleida i Josep Rull per Tarragona.