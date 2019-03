La Junta Electoral rebutja el recurs de Torra i li dona 24 hores per retirar els llaços grocs

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit aquest dilluns rebutjar el recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra l'ordre emesa la setmana passada, a instàncies de Ciutadans, de retirar els llaços grocs dels edificis públics de la Generalitat. En una resolució, l'organisme considera que els llaços grocs i l'estelada són símbols partidistes i l'avisa que si no els retira en un termini de 24 hores pot patir conseqüències "administratives i en el seu cas, penals". De la mateixa manera, la JEC insta la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, a informar-los del compliment o no de la resolució, a l'efecte de deduir les possibles responsabilitats contra Torra.

En l'argumentació, la JEC considera que, en contra del que defensava Torra, els llaços grocs són símbols partidistes. "El fet que la majoria del Parlament de Catalunya rebutgés dues proposicions de llei que instaven la prohibició dels llaços grocs en l'espai públic i en els edificis institucionals, tampoc pot alçar-se davant del referit mandat legal", considera ja Junta, que diu que "la utilització d'aquest símbol pretén recordar que dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions es troben en situació de presó preventiva".

La JEC, que s'ha reunit des del matí mentre discutia la resposta a Torra, considera que el llaç groc "es pot utilitzar legítimament per determinades formacions polítiques però no per les autoritats públiques que han de respectar la neutralitat política durant els processos electorals". Una argumentació similar segueix la institució respecte a les estelades.

En el seu recurs, Torra també exposava la dificultat tècnica per eliminar els llaços, perquè no tots els edificis públics on es troben depenen de la Generalitat. En aquest punt, la JEC afirma d'una banda que "la majoria d'aquests edificis públics depenen de la Presidència o d'alguna Conselleria de la Generalitat"; i de l'altra, que "n'hi hauria prou amb indicar a la Junta Electoral Central aquells edificis concrets en què es produís aquesta situació".

La situació obre ara un nou camí en la polèmica per al president de la Generalitat, contra qui ja pesen les denúncies de Ciutadans i del PP per no haver retirat els llaços, tot i el primer requeriment de la JEC, que li donava 48 hores per fer-ho. El govern espanyol, de moment havia optat per esperar la decisió del president de la Generalitat, però l'havia avisat, per boca de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, de possibles sancions si incomplia el mandat.