Primers passos perquè hi hagi observadors internacionals durant el judici del Procés

Observadors internacionals per al judici contra els líders independentistes. La catedràtica de dret constitucional de la UAB i membre del Col·lectiu Praga Mercè Barceló ha explicat aquest dilluns que ja s'està treballant en aquest escenari. De fet, ha detallat que és Òmnium qui està preparant el terreny perquè hi hagi observadors internacionals durant el judici que està previst per a aquesta tardor contra els líders independentistes. En una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu, Barceló ha assegurat que s'està treballant en aquest escenari perquè es pugui internacionalitzar un procés judicial que, pronostica, no serà just.

En aquest sentit, Barceló ha explicat que el Col·lectiu Praga, precisament, ha portat als tribunals europeus la "vulneració de drets i llibertats" que s'està produint a l'estat espanyol des de l'1-O i abans del referèndum. Així, assegura, per exemple, que en el cas de les càrregues policials de l'1-O s'ha "coartat de manera violenta i desproporcionada" el dret de reunió i la llibertat d'expressió.

Per tot plegat, Barceló defensa que el pròxim pas per internacionalitzar el conflicte català que està en mans de tribunals espanyols és que hi hagi observadors internacionals en el judici contra els líders independentistes processats per rebel·lió.