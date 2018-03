La justícia suïssa diu que "no hi ha cap base legal" per detenir Puigdemont o Serret a Ginebra

El portaveu de l'Oficina Federal de Justícia (OFJ) de Suïssa, Folco Galli, ha admès que, "per ara, no hi ha cap base legal" per detenir el president Carles Puigdemont ni la consellera Meritxell Serret durant la seva visita al país helvètic. Així ho afirmava avui a l'ACN preguntat per la petició de la fiscalia espanyola al ministeri de l'Interior sobre si és "viable" detenir-los durant la seva visita a Ginebra els pròxims dies.

Galli ha volgut recordar que el passat 5 de desembre el Tribunal Suprem ja va retirar l'ordre de detenció internacional contra el president i la resta de consellers a l'exili i que "la situació no ha canviat des de llavors". Siguin com siguin els acords entre Espanya i Suïssa, el país alpí no garanteix l'extradició o qualsevol altre tipus de cooperació judicial per "delictes polítics". De la mateixa manera, una petició d'aquestes característiques també pot ser denegada si el procés és contrari als principis del Conveni Europeu de Drets Humans o té l'objectiu de "castigar o perseguir una persona a causa de les seves opinions polítiques".



Tant el president Carles Puigdemont com la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, viatjaran des de Brussel·les fins a la ciutat suïssa per participar en diversos actes sobre els drets humans i la situació política a Catalunya en el marc del Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre els Drets Humans (FIFDH).