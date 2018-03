Puigdemont intervindrà en el festival de drets humans de Ginebra aquest diumenge

El president, Carles Puigdemont, intervindrà el proper diumenge en el Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre els Drets Humans (FIFDH) per parlar del referèndum de l'1 d'octubre i la repressió a Espanya. En aquest esdeveniment, en què s'aborden diferents situacions de vulneració de drets fonamentals, es reproduirà un documental francès sobre la tardor catalana i es farà un debat posterior moderat per un periodista suís -informen fonts coneixedores a l'ARA-. Segons explica Puigdemont en un mitjà de comunicació suís, RTS, també mantindrà una trobada amb l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, exiliada a Suïssa arran de la investigació per rebel·lió del Tribunal Suprem, i familiars de presos polítics. És la segona vegada que Puigdemont es desplaça de Bèlgica obrint un nou focus internacional en la causa contra el Procés: en qualsevol moment el jutge Pablo Llarena podria reactivar l'euroordre de detenció internacional.

Tanmateix, ja no va fer-ho quan el president va viatjar a Dinamarca i està per veure si ho fa aquest cop, tot i que la Fiscalia sí que va presentar un escrit sol·licitant-ho. En cap dels dos països existeix el delicte de rebel·lió tal com es concep a Espanya.

"Suïssa, com altres països, és un espai de llibertat en el qual ens podem expressar totes les idees, sense necessitat de compartir-les", explica Puigdemont, tot i que aclareix que no es quedarà a Ginebra i seguirà vivint a Bèlgica. "Estic molts ben instal·lat a Bèlgica. Com la majoria d'estats de la UE, a Bèlgica hi ha una plena separació de poders i em sento en plena seguretat i de llibertat de moviment, com els altres ciutadans europeus".

També fa referència a l'organització territorial suïssa. "Si Espanya estigués organitzada [políticament] com Suïssa, els problemes actuals de Catalunya no existirien", afirma en un dels fragments de l'entrevista d'aquest mitjà de comunicació.