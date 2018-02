Jutges per la Democràcia critica les “ingerències polítiques” del govern espanyol a la Justícia per Catalunya

L’Associació Jutges per la Democràcia ha fet públic aquest dilluns un comunicat on critica les “ingerències polítiques” del govern espanyol al Poder Judicial i al Tribunal Constitucional per influir en les resolucions sobre Catalunya. Segons els magistrats, són “interferències inacceptables” que es produeixen davant el silenci del Consell General del Poder Judicial, un organisme que “precisament té com a missió fonamental defensar la independència dels jutges”.

Posa com a exemple les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en relació a la investigació del Tribunal Suprem contra el “procés”, i els contactes “inadmissibles” dels membres del govern espanyol “començant pel seu president” a magistrats del Tribunal Constitucional previs a la deliberació sobre l’admissió a tràmit del recurs contra la investidura de Carles Puigdemont.

En aquest sentit, assegura que les “inapropiades declaracions” de Catalá sobre la investigació del procés al Tribunal Suprem “són poc respectuoses amb la separació de poders i la independència judicial”. “El Sr Catalá pronostica amb total seguretat el futur processal dels investigats i avança sense cap tipus de rubor les dates i el contingut de les resolucions judicials, fins al punt d’afirmar que la sentència es dictaria abans del mes de desembre d’aquest any”.



A més d’aquestes manifestacions “desafortunades”, l’Associació recorda les informacions publicades “i no desmentides” sobre contactes de membres del govern espanyol, començant per Mariano Rajoy, a magistrats del Tribunal Constitucional abans de la deliberació sobre l’admissió a tràmit del recurs interposat pel propi govern contra una resolució del president del Parlament de Catalunya.



Respecte a aquests contactes, Jutges per la Democràcia recorda que el Tribunal Constitucional “és l’intèrpret suprem de la Constitució i que els seus magistrats són independents i inamovibles en l’exercici del seu mandat, de manera idèntica als membres del Poder Judicial”. “Aquests contactes són inadmissibles en un Estat de Dret i no tenen cap altre objectiu que provar d’influir” en la resolució, afirma.



L’associació recorda que l’informe anual de la UE ha assenyala l’Estat com el tercer país on un percentatge més elevat de persones creu que la Justícia no és independent fruit de les “interferències i pressions del govern i polítiques”. Aquestes “inacceptables interferències”, segons l’Associació, afecten la confiança dels ciutadans amb els Tribunals i llastren la credibilitat de l’activitat diària de magistrats en l’exercici de les seves funcions.



Per aquest motiu Jutges per la Democràcia critica la “inacció i el silenci del Consell General del Poder Judicial” i demana “allunyar la justícia de qualsevol sospita de parcialitat o de manipulació”. “En un estat de dret resulta obligat respectar la funció del Tribunal Constitucional, començant pel propi govern”, conclou el comunicat.