JxCat, a Calvo: "Un govern democràtic mai tindria innocents a presó i es trencaria la cara per ells"

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha replicat aquest diumenge a la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que en una entrevista a El Periódico ha avisat els independentistes que "cap govern de cap democràcia treu presos de les presons" i ha qualificat les seves paraules de "particularment alarmants".

"Parla de què pot fer o no un govern democràtic. I ha de saber que un govern democràtic mai tindria gent innocent a presó, que es trencaria la cara sempre pels ciutadans que visquin una injustícia, una indefensió judicial o una arbitrarietat com la que viuen els presos polítics catalans", ha etzibat. I és que per a Pujol, és evident que "Catalunya i l'Estat espanyol tenen presos polítics", i per això ha avisat Calvo que "el que no es pot permetre un govern que respongui a l'apel·lació de democràtic és tenir presos polítics".

Pujol, acompanyat per la diputada de JxCat, Aurora Madaula, ha fet aquestes declaracions des de Sant Sebastià, on han assistit com a observadors a la consulta sobre l'autodeterminació que organitza la societat civil basca. Allà han coincidit amb el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha participat aquest diumenge com a observador en la jornada de consultes sobre la independència a diversos municipis del País Basc, que ha assegurat que aquesta mobilització "és imprescindible, això és el que espanta a Espanya".

En un comunicat aquest diumenge, l'entitat catalana ha informat que Mauri ha participat en aquestes consultes en solidaritat amb el poble basc, ja que ha expressat que ells "ho han estat sempre amb el poble català, i més en els últims temps de tanta repressió des de l'1 d'octubre ". Les consultes populars sobre la independència, organitzades per l'entitat Gure Esku Dago, es realitzen durant aquest diumenge a Sant Sebastià, Irun, Zalla, Balmaseda i Alonsotegi, i estan cridades a participar més de 220.000 persones.