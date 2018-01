JxCat, ERC i la CUP evidencien la manca d'acord sobre el full de ruta i la investidura

L'ajornament del ple d'investidura ha posat al descobert les discrepàncies, fins ara més o menys soterrades, entre els partits independentistes. Les diferències (de forma i de fons) s'han evidenciat aquest dimecres en un debat a tres bandes entre Francesc de Dalmases (Junts per Catalunya), Carles Riera (CUP) i Ernest Maragall (ERC), per què encara que s'han conjurat per trobar una sortida consensuada al bloqueig polític, han posat de relleu en una tertúlia a Catalunya Ràdio la manca d'acord sobre el full de ruta a seguir.

El representant de JxCat ha assegurat que dilluns el pacte estava "molt madur", però Maragall ha volgut deixar clar que no hi havia res tancat perquè ERC no sabia quin seria el discurs d'investidura ni el programa de govern. "No hi havia un document amb un acord", ha dit Maragall. Tampoc la CUP en sabia res, i Riera ha afirmat que el diàleg entre JxCat i ERC és "escassíssim", tot i algunes reunions a tres bandes que la CUP ha convocat els últims dies.

A través d'aquestes reunions s'estava intentant bastir un acord polític que passava per investir Puigdemont. "Estàvem avançant en un programa proposat per la CUP en reunions convocades per la CUP. Estàvem a punt, però ahir se'n va anar tot en orris", ha explicat Riera, que ha afegit: "Ens vam quedar sense ple i sense acord". Riera ha sigut el més crític amb la decisió de Roger Torrent d'ajornar el ple. "El que va passar ahir va ser una presa de pèl. I ja és la tercera. I serà la última", ha avisat, i ha recordat els precedents de la suspensió de la independència, el 10 d'octubre, i de la fugida del Govern el 27-O, després de fer la declaració. "Ahir el Parlament no en va sortir reforçat i no és més sobirà. Ahir qui aplaudia eren PSOE, PP i Cs, i algun dels comuns", ha subratllat.

El debat sobre Puigdemont

Amb la pugna oberta entre els partits independentistes, les discrepàncies també sorgeixen ara en el pla a seguir. Per a Maragall, l'ajornament obre "la possibilitat neta" de dur a terme "amb totes les conseqüències" la investidura de Puigdemont. "El nostre candidat és Puigdemont. Però jo vull tenir un president, no simplement un exiliat", ha dit, en una al·lusió al retorn del president. Dalmases, en canvi, creu que "les garanties i les necessitats democràtiques perquè Puigdemont sigui investit hi són totes", malgrat que el president sigui a Brussel·les. Conscient que l'Estat no acceptarà "mai" la reelecció de Puigdemont, Dalmases ha demanat afrontar ja aquesta qüestió per sortir de l'atzucac. Riera, esborrant qualsevol mena de pragmatisme, ha advertit que el Tribunal Constitucional no permetrà mai la investidura de Puigdemont, de manera que caldrà desobeir.

L'únic punt en què sembla que els partits estan d'acord, almenys de moment, és en la necessitat d'evitar unes noves eleccions, i per això s'han conjurat a seguir amb les negociacions per a la investidura de Puigdemont. Utilitzant un símil futbolístic, Dalmases ha dit que davant d'aquest escenari "excepcional", ara "no necessitem Messi, sinó un equip cohesionat i que comuniqui bé". No serà fàcil trobar la fórmula. "Havent après què vol dir la repressió, hem de decidir si volem un escenari de confrontació permanent o un camí alternatiu que passa per un govern que sigui reconegut, que aixequi el 155 i construeixi República", ha dit Maragall. Per a la CUP, en canvi, "el Govern que sigui investit ha de materialitzar la República, tant des de la legalitat com des de la il·legalitat".