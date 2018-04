JxCat, ERC i la CUP forcen la retirada del ple dos decrets llei signats pel govern espanyol

Les tres forces independentistes -JxCat, ERC i la CUP- al Parlament han forçat la retirada de l'ordre del dia del ple d'aquest dijous la convalidació de dos decrets llei signats pel govern espanyol, argumentant que es podria incórrer en un defecte de forma si, com estableix el reglament, l'executiu que el promulga -en aquest cas, el de Mariano Rajoy- no dona explicacions a la cambra. Es tracta dels decrets sobre el pagament del 20% de la paga extra del 2012 als funcionaris i sobre la pròrroga dels pressupostos.

La decisió ha estat molt criticada per la resta de partits a la cambra. Des del grup PSC-Units, per exemple, han dit que es tracta d'una "irresponsabilitat" i s'ha retret a la majoria independentista d'actuar guiada per "motius polítics" més que per "l'interès de país". La major part de l'oposició ha demanat un informe als lletrats per esclarir els dubtes sobre la convalidació dels decrets. En resposta a aquests retrets, fonts de JxCat recorden que l'ajornament de la votació aquest dijous no implica que els funcionaris no cobrin, ja que hi ha temps per convalidar el decret fins el 26 d'abril.

En declaracions als mitjans, el portaveu del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha alertat que si no es convaliden abans del 27 d'abril, els funcionaris es quedaran sense la paga extra. "Estan disposats a rebentar-ho tot per mantenir la tensió amb l'Estat", ha denunciat Fernández també en l'inici del ple, que ha arrencat amb retrets de l'oposició no independentista per la retirada de l'ordre del dia de la convalidació dels decrets llei.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet saber als diputats que la junta de portaveus que ha tingut lloc després de la reunió de la mesa ja ha demanat un informe als lletrats de la cambra per saber la viabilitat que aquesta convalidació es produeixi sense que cap membre del govern espanyol comparegui al Parlament. En aquest sentit, la diputada cupaire Maria Sirvent ha sol·licitat la paraula al ple per subratllar que l'article 158.2 del reglament diu que l'executiu de Rajoy ha de donar explicacions sobre els decrets.

Tanmateix, l'oposició recorda que hi ha precedents en els quals que s'han validat mesures d'aquest tipus sense la presència del govern espanyol. Per part de Catalunya en Comú Podem, la portaveu, Elisenda Alamany, ha asseverat que "jugar amb la paga extra dels treballadors públics ratlla l'absurd". Marc Solsona, de JxCat, i Bernat Solé, d'ERC, han replicat que els funcionaris cobraran. El termini per a la convalidació del decret sobre la paga extra, de fet, s'allarga fins a finals d'abril.