JxCat i ERC secunden la crida al diàleg del PSC per negociar amb el govern espanyol

JxCat, ERC i els comuns han secundat avui una moció del PSC perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, iniciï un "espai de diàleg" amb els presidents dels diferents grups parlamentaris amb l'objectiu de "facilitar acords sobre els grans temes de país". El text, que ha tirat endavant després que el PSC transaccionés les esmenes dels independentistes i els comuns, també crida a "obrir una etapa de diàleg" amb el govern espanyol per arribar a "pactes i acords" que "donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials" de Catalunya.

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Eva Granados, ha justificat la presentació de la moció perquè "o hi ha diàleg o hi ha confrontació": "Hi haurà temes en què no ens posarem d'acord, però només des de la paraula podrem trobar solucions", ha admès. "Hi ha qui busca eternitzar el conflicte i la moció d'avui busca trobar sortides tenint present la pluralitat del país, l'acord d'avui és una oportunitat per començar a parlar i aconseguir àmplies majories", ha remarcat Granados. A les forces independentistes els ha reclamat que abandonin la via unilateral i a Ciutadans, a qui ha qualificat de "matraca contra Pedro Sánchez", els ha instat a contribuir a la solució perquè els seus electors també volen, per exemple, un "millor sistema de finançament".

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha assenyalat que preferien "parlar de diàleg i no de repressió" i ha recordat "el clam del president d'aquest país després que el monarca ens digués adeu el dia 3 d'octubre". "El diàleg el demanarem sempre, però té un problema que es practica o no es practica i implica negociació", ha emfatitzat. "No ens atraparan en una teranyina malèvola, el diàleg és l'antítesi al no a tot de l'estat espanyol", ha afirmat Pujol, que ha recordat la promesa de l'aleshores president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, d'aprovar l'Estatut. "El PSOE i de retruc vostès van aprovar i van executar el 155 i els feliços anys vuitanta no tornaran", ha anotat mentre demanava coratge a Sánchez: "Si es queda quiet no resoldrà cap problema, però si es mou farà un gran favor a la gent".

El portaveu adjunt d'ERC, Gerard Góméz del Moral, ha refermat l'aposta de l'independentisme per buscar ponts d'entesa. "El 80% de la població defensa el referèndum i per tant el referèndum és un tema central i de consens del país", ha assenyalat el diputat republicà, que ha recordat que una part important dels votants unionistes estan a favor d'una consulta acordada. "També una part important de votants d'aquest partit estan en contra de l'empresonament dels presos polítics o de la monarquia", ha afegit el portaveu republicà. "Els consensos se'ls carrega l'estat espanyol", ha sentenciat per recordar totes les lleis suspeses pel govern espanyol i que tenien un ampli suport.

La CUP s'ha desmarcat de la iniciativa perquè a la taula no s'inclourà, a parer seu, el dret a l'autodeterminació. "Els grans problemes del país són del poble, el país no és entre aquestes quatre parets i això els ho diem als que ho volen tancar tot per dalt", ha denunciat Natàlia Sánchez, que ha tingut paraules de record per a Eva Serra, morta aquesta setmana, que defensava la unilateralitat. "Dialoguin el que vulguin, ens trobaran autodeterminades i desobedients", ha sentenciat la diputada cupaire.

El president de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha destacat: "Ens trobem en el primer acord entre forces independentistes i forces que no ho són i dels qui vam fer fora M. Rajoy". I ha remarcat que "això és molt positiu". Amb tot, ha deixat clar que amb aquest acord no n'hi ha prou: "Amb el diàleg no hi ha solució, però sense diàleg tampoc, la unilateralitat ha deixat de banda bona part de la població com també no encarar el conflicte", ha subratllat el líder dels comuns, que ha reiterat la necessitat d'acabar amb els blocs. Domènech ha fet una defensa aferrissada del referèndum pactat i ha recordat el suport del PSC fa uns anys a aquest dret o de constitucionalistes pròxims a Ciutadans com Francesc de Carreras. "El gran problema és de sobirania, qualsevol proposta federal, confederal o independentista s'ha de bastir des de la sobirania compartida".

Cs i PP critiquen que Sánchez es reuneixi amb Torra

El portaveu de Cs, Fernando de Páramo, ha retret als socialistes que vulguin parlar amb els que volen proclamar la independència o han prohibit que es reuneixi la mesa o la junta de portaveus per parlar de la moció de la CUP. "No permetrem que trossegin Espanya per quedar-se una setmana més a la Moncloa", ha exposat el diputat de la formació taronja, que els ha advertit que "el senyor Torra no s'aturarà fins a aconseguir la independència". "Nosaltres som el partit del diàleg", ha assenyalat enmig de les rialles de gairebé tots els presents, cosa que ha fet que el diputat hagi etzibat a Iceta que la presidenta andalusa governa a Andalusia gràcies a Cs. "Els demòcrates parlen a la taula de la democràcia", ha exclamat.

El seu homòleg al PP, Alejandro Fernández, també ha recriminat al PSC que opti pel diàleg amb els independentistes malgrat que "volen trencar el pacte constitucional i saltar-se la llei", i ha demanat que "tingui en compte el 51% de la població que no vol la independència".