JxCat avisa que "no es mourà" i manté Puigdemont de candidat: "Si cedim en la presidència, cedirem en tot"

"No hi ha pla B. El pla B és el pla A i el pla C és el pla A, que és Carles Puigdemont". Així de contundent s'ha expressat el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, en una entrevista a Catalunya Ràdio, just l'endemà de saber que el govern espanyol portarà al Tribunal Constitucional la investidura de Carles Puigdemont. Això, però, no farà trontollar els plans de Junts per Catalunya, que segueix mantenint que Puigdemont és el seu candidat.

"No ens mourem d'aquí: vam dir que es tractava de restituir Puigdemont", ha afirmat, i ha negat que sigui un "caprici", sinó que és una "adhesió a la figura del president" per acabar amb el 155. Segons Pujol, cal mantenir-se ferm en aquesta idea. "Si acceptem el 155, ens el tornaran a aplicar cada cop que diguem alguna cosa que no els acaba d'agradar. Si cedim en la presidència de la Generalitat, el segon pas és cedir absolutament amb tot", ha afirmat el portaveu de JxCat. "Si ens mantenim sense pors, penso que ens en sortirem", ha dit, i ha cridat a "no acotar el cap a la primera de canvi".

Davant d'aquesta fermesa, Pujol no ha garantit que no s'acabi anant a noves eleccions per la manca d'acord. "Puc garantir que volem govern", ha dit, i ha insistit, davant les preguntes de Mònica Terribas sobre el possible escenari electoral: "Puc garantir que el que volem és un govern normal i enviar el 155 a la paperera de la història".

A tot això, Pujol ha celebrat el dictamen del Consell d'Estat i ha dit que el "punt de sensatesa" d'aquest òrgan consultiu, que ahir va concloure que “en aquest moment” no es pot portar la seva candidatura al TC, els dona "tranquil·litat". Amb tot, el seu partit s'està plantejant presentar una querella criminal contra el Consell de Ministres, que avui preveu recórrer davant el Tribunal Constitucional la proposta per a la investidura de Carles Puigdemont. "Ens plantegem presentar una querella criminal contra el Consell de Ministres a l'empara del Codi Penal" perquè l'acció que va anunciar ahir el Govern i que es materialitzarà és "un exercici d'intimidació de primera magnitud", ha afirmat l'exconseller i diputat de JxCat Josep Rull, a la Cadena Ser.

Rull, com Pujol, també ha assegurat que no hi ha "cap candidat alternatiu" a Carles Puigdemont per a la investidura, perquè "aquest pla A és viable, legal, legítim i en una legalitat basada en la Constitució i en l'Estatut".