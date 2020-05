JxCat dona suport a la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències que promou l'oposició

Junts per Catalunya ha anunciat aquest dimecres que donarà suport a la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències. El portaveu del grup al Parlament de Catalunya, Eduard Pujol, ho ha dit en una roda de premsa telemàtica, asseverant que és un debat que s'ha de tenir a la cambra catalana. Malgrat que forma part de l'executiu, JxCat se suma a la iniciativa que promouen tots els grups de l'oposició, que pretenen fiscalitzar la gestió tant pública com privada. Al Govern, primer n'era responsable el departament d'Afers Socials i Famílies i, després, la conselleria de Salut, tots dos comandats per Esquerra.

"La crisi ha entrat de ple a les residències. S'ha donat en totes les societats europees", ha dit Pujol, i ha afegit que de ben segur que el Parlament utilitzarà els seus "mecanismes" per abordar-ho. A més, ha dit que està convençut que Esquerra hi estarà "d'acord". Pujol ha evitat pronunciar-se sobre la gestió que n'ha fet la Generalitat i s'ha limitat a fer seves les paraules del president, Quim Torra, que ja va fer certa autocrítica, i arran d'això (i diverses converses amb el vicepresident, Pere Aragonès) es va decidir traspassar les competències del conseller Chakir el-Homrani (Benestar Social) a Alba Vergés (Salut).

Abans que JxCat fes públic aquest dimecres el seu posicionament, dilluns ERC ja havia mostrat la seva incomoditat amb aquesta comissió. "Demanar comissions d'investigació o plens monogràfics enmig de la situació actual és irresponsable", va criticar la secretària general adjunta, Marta Vilalta. Llavors encara no sabia que el seu soci de Govern, JxCat, hi votaria a favor. Vilalta va assegurar que ERC volia "retre comptes com ningú", però que no creia que fos el moment d'emprendre investigacions d'aquesta mena.

Després de conèixer l'anunci de JxCat, Esquerra ha evitat polemitzar-hi. Fonts republicanes han assegurat que "evidentment" volen parlar sobre residències, però en uns altres termes. Així, treballen per presentar esmenes al pla de treball de la comissió per "obrir el focus" i que no només s'endinsi en què ha passat als geriàtrics, sinó que es busqui plantejar com ha de ser el "model de futur". Ja abans que JxCat s'hi posicionés a favor, la comissió tenia prou suports per ser aprovada en el pròxim ple del Parlament.

Les compareixences de Mas pel cas Palau i Borràs per l'ILC: divisió entre socis de Govern?

La comissió d'investigació sobre les residències no és l'única qüestió en què s'havia de pronunciar JxCat. També ho ha de fer encara sobre dues peticions de compareixença: la de l'expresident Artur Mas per la sentència del cas Palau, ja ferma, i la de la portaveu al Congrés, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC), després que la Sindicatura de Comptes hagi acreditat el fraccionament de contractes. "Ja han donat explicacions", ha resumit Pujol, tot i que ha afegit que encara no hi ha una decisió sobre quin serà el sentit del seu vot.

Fonts de JxCat aclareixen que en el cas de la diputada al Congrés el més probable és que s'hi oposin, ja que afirmen que amb el procediment judicial obert al Tribunal Suprem podria sortir-ne "perjudicada". Pel que fa a la compareixença d'Artur Mas, "se n'està acabant de parlar" i és més probable l'abstenció.

Esquerra, conscient que és un tema que pot tensionar les relacions entre socis, encara no ha comunicat què pensa fer quan se sotmetin a votació les dues peticions de compareixença. Dilluns Vilalta va intentar guanyar temps. No va precisar el sentit del vot i va confiar que siguin el mateixos Mas i Borràs els que no tinguin "problemes" per anar a la cambra a donar "explicacions".

JxCat manté la negativa a les eleccions

D'altra banda, JxCat ha mantingut la negativa a parlar de noves eleccions en aquests moments, malgrat les peticions de l'oposició i, fins i tot, del seu soci de Govern, ERC. Per a Eduard Pujol, "ara no és el moment" de parlar ni de convocar nous comicis a Catalunya. El portaveu al Parlament ha assegurat que amb la situació de crisi actual els partits han de "posar tots els sentits" a gestionar l'emergència sanitària i que, en tot cas, la potestat de decidir quan són els comicis és del president, Quim Torra. En una entrevista a Ràdio 4, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, s'ha mostrat més contundent en relació amb ERC, de qui ha dit que és "un punt frívol i irresponsable" plantejar eleccions "amb tot el que està passant".

Pujol ni tan sols ha aclarit si JxCat esperarà a la decisió del Tribunal Suprem sobre Torra, que podria acabar confirmant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'inhabilita. Ha optat per afirmar que JxCat s'ha acostumat ja, després de dos anys, a l'"excepcionalitat dels tribunals" i ha apuntat que decidiran en funció dels escenaris que es presentin, sense descartar res.

Si Torra no convoca eleccions abans que es pronunciï el Tribunal Suprem, la inhabilitació del president obligaria a intentar investir un nou candidat. Segons el reglament de la cambra, si en dos mesos no s'hagués aconseguit, es convocarien de manera automàtica les eleccions. Un dels escenaris –que ja hi era abans de la crisi del coronavirus– és convocar els comicis a última hora, just abans que l'alt tribunal emeti la sentència.