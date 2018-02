JxCat, "perplexa" per "renúncies" d'ERC al full de ruta en la negociació

JxCat està "inquieta i perplexa" per les renúncies que percep per part d'ERC amb relació al full de ruta i al desplegament del "mandat democràtic de l'1 d'octubre" i espera que aquests "dubtes" es dissipin, alhora que considera que la negociació no s'hauria de centrar en el repartiment de càrrecs.

Així ho han explicat a Efe fonts de JxCat, en un moment en el qual segueixen els contactes discrets amb ERC per arribar pròximament a un acord sobre la investidura, el Govern i el full de ruta, en una negociació que avança, encara que no exempta de dificultats.

En aquest context, les mateixes fonts han indicat que JxCat està "inquieta i perplexa" perquè percep que ERC està fent "renúncies" amb relació al "desplegament del mandat democràtic de l'1 d'octubre" a favor de la independència de Catalunya.

Davant les discrepàncies entre les dues forces pel repartiment dels departaments del futur govern, que encara no està tancat, JxCat ha volgut remarcar que aquesta "no és una negociació sobre l'estructura de govern i el repartiment de càrrecs", sinó que el que és fonamental és "el full de ruta avalat per la majoria absoluta" del Parlament, que conformen JxCat, ERC i CUP.

Malgrat la voluntat d'acord, des de JxCat no descarten "cap eventualitat", tampoc l'escenari d'eleccions, encara que el primer grup independentista del Parlament espera que durant "les pròximes hores o dies" els "dubtes" que considera que té ERC es dissipin i es pugui tancar un principi d'acord.

JxCat i ERC segueixen treballant per acordar les atribucions que podria tenir el president Puigdemont a Bèlgica, que exerciria com a president "efectiu" a Catalunya -investit presencialment al Parlament-, el repartiment de conselleries i el full de ruta a seguir.

Tal com va informar Efe i malgrat l'actual enconament de les negociacions, JxCat i ERC treballen per tancar un acord en deu dies que passaria perquè Puigdemont fes "un pas al costat" i medités si li convé apostar per un substitut amb processos judicials oberts, com Jordi Sànchez o Jordi Turull, nom, aquest últim, que pren més cos en última instància en estar fora de presó i qui seria president durant uns mesos fins al seu eventual processament, moment en què emergiria la figura d'Elsa Artadi.