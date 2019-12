JxCat s'obre a presentar Puigdemont a unes eleccions catalanes si el TJUE li reconeix la immunitat

Carles Puigdemont és el "candidat permanent" de JxCat a la presidència de la Generalitat i, per tant, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ratifiqués que és eurodiputat i té immunitat, la formació no descarta l'opció que l'expresident sigui el candidat a unes eleccions catalanes. Així ho han explicat aquest dilluns Laura Borràs, portaveu de JxCat al Congrés, i Albert Batet, president de JxCat al Parlament. JxCat s'ha reunit a Brussel·les en una cimera encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Puigdemont.

"Ell és el nostre candidat permanent i el president legítim, veurem quins camins seguirem quan arribi aquest escenari", ha dit Borràs després que Batet assegurés que una sentència favorable obriria un escenari en què Puigdemont "tindria llibertat de moviment i podria entrar a Catalunya amb tots els poders polítics". Tant Borràs com Batet no han confirmat aquest extrem però no ho han descartat i s'han mostrat "esperançats". El que sí que han deixat clar és que una sentència favorable a Carles Puigdemont suposaria "un punt d'inflexió" en el rumb actual de la política catalana. Com va explicar l'ARA, l'avançament d'unes eleccions guanyaria força si el TJUE confirma la immunitat de Carles Puigdemont.

Amb tot, els portaveus han reiterat que la seva voluntat és la d'esgotar la legislatura i no convocar eleccions anticipades. Hi ha, però, un escenari en què unes eleccions anticipades serien difícils d'evitar: la inhabilitació del president Torra per la causa de la pancarta amb el llaç groc al balcó del Palau de la Generalitat. Sobre aquesta qüestió, han admès que si la sentència fos condemnatòria, primer al TSJC i després al Suprem, s'obriria un període de dos mesos en què s'haurien de convocar eleccions. Tot i això, també han volgut remarcar la possibilitat d'allargar el conflicte judicial a través dels recursos i les qüestions prejudicials, cosa que els permetria no només portar el cas davant la justícia europea sinó intentar esgotar la legislatura.

JxCat reclama al PSOE i ERC que els tinguin en compte

La reunió de JxCat ha estat per debatre, entre altres qüestions, el posicionament de JxCat de cara a la investidura de Pedro Sánchez a la Moncloa. La trobada s'emmarca en les reunions que el grup celebra periòdicament i servirà per dibuixar una estratègia política de cara als pròxims mesos. La reunió s'ha celebrat després que JxCat mantingués aquesta setmana la primera reunió amb el PSOE per abordar la investidura, i després dels contactes que els socialistes han mantingut amb ERC, soci prioritari per a ells. Borràs ha explicat que estan a l'espera que des del PSOE se'ls emplaci a una nova trobada i ha repetit que JxCat estaria disposat a no votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez si ofereix una solució política al conflicte català. "El PSOE busca la investidura de Pedro Sánchez, nosaltres busquem una solució política a Catalunya", ha dit la portaveu de la formació independentista al Congrés.

Al mateix temps, però, ha reclamant al PSOE i a ERC que tinguin en compte JxCat si s'arriba a un pacte d'investidura. "Qualsevol cosa que sigui un acord del PSOE i ERC que no inclogui JxCat no serà una solució efectiva per a Catalunya", ha recalcat Borràs.



La reunió continua aquest dilluns a la tarda a Brussel·les i es tancarà prèviament a una segona trobada de Puigdemont per a aquest dimarts, aquesta vegada amb la direcció de la Crida en ple debat intern sobre el reordenament de JxCat. Sobre aquesta trobada, Borràs no ha volgut detallar què en pot sortir i simplement ha avançat que en la reunió es discutirà sobre el futur d'aquest espai polític.