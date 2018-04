JxCat esmena la seva pròpia reforma de la llei de presidència perquè el Govern tingui consellers a l'estranger

JxCat ha presentat diverses esmenes a la seva pròpia reforma de la Llei de la Presidència per investir Carles Puigdemont a distància, amb l'objectiu de fer extensiu aquest sistema i que altres membres del Govern -no només el president- puguin ser nomenats i operar des de l'estranger.

Segons les esmenes a què ha tingut accés Europa Press, això permetria a Puigdemont presidir la Generalitat i als polítics sobiranistes a l'estranger ser consellers.

JxCat presentar la seva reforma el 9 de febrer al Parlament, i els grups podien presentar esmenes fins aquest dilluns, dos mesos després: el grup impulsor ho ha fet per reformular la seva proposta inicial.

En el redactat original, JxCat ja proposava que tots els òrgans col·legiats de la Generalitat es puguin "constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes de manera presencial i a distància", i en el text esmenat s'inclou de forma específica que tot això ho pugui fer el Govern.

És a dir, que la llei canviaria amb el nou redactat perquè hi pugui haver investidures i nomenar a membres del Govern a distància, validant i regularitzant aquesta operativa des de l'estranger.

En el seu nou redactat, JxCat especifica que els membres del Govern "podran estar en llocs diferents -i no a la sala de reunions del Palau de la Generalitat, com és habitual- sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els supleixin ".

"Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències", detalla el nou text, que també especifica que quan els membres del Govern utilitzin aquests mètodes s'entendrà que no es pot considerar que estan absents .

Investidura sense candidat

L'actual llei indica que el candidat a la investidura de presentar "davant del ple el seu programa de govern", però JxCat elimina aquest redactat i el supleix per un de nou que especifica que el debat d'investidura podrà celebrar-se sense el candidat en cas d'absència, de malaltia o d'impediment, si el ple ho autoritza per majoria absoluta.

"La denegació d'aquesta autorització" equival a una votació fallida d'investidura i, per tant, s'activa el compte enrere de dos mesos per a la convocatòria automàtica d'eleccions, assenyala JxCat en la seva nova reforma.

Incògnites

JxCat presentar aquesta reforma al febrer per intentar investir Puigdemont a distància i es va generar una forta polèmica perquè el Tribunal Constitucional dies abans havia prohibit, precisament, qualsevol tipus d'investidura sense que el candidat estigués a la Cambra.

La polèmica va minvar perquè finalment JxCat va renunciar a investir Puigdemont i en les següents investidures va buscar que els presidenciables poguessin estar a la Cambra: amb Jordi Sànchez no ho va aconseguir, i amb Jordi Turull només ho va aconseguir parcialment, ja que l'exconseller va reingressar a la presó després de la primera sessió del debat.

No obstant això, JxCat no va renunciar mai a seguir tramitant la llei i els tràmits parlamentaris han anat avançat i ara està per veure si volen utilitzar aquesta norma per a una investidura a curt termini --amb el que la polèmica arreciaría-- o es tracta d'una canvi legal per investidures a llarg termini --en futures legislatures--.